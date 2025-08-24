Pusri Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sehati

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengadakan pengobatan gratis di Kampung Sehati, melayani 2.900 warga dari 19-28 Agustus 2025, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Bisnis.con, TIGA ILIR - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program Pengobatan Gratis “Klinik Sehati”.

Program ini dilaksanakan pada 19 hingga 28 Agustus 2025 dan menyasar masyarakat di Kampung Sehati, yang mencakup empat kelurahan: Sungai Buah, Sungai Selayur, Satu Ilir, dan Tiga Ilir.

Melalui kegiatan ini, sebanyak 2.900 orang telah menerima manfaat layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum hingga pemberian obat-obatan.

Program ini tidak hanya menjadi bentuk perhatian Pusri terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional.

VP TJSL Pusri, Alde Dyanrini, menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui Klinik Sehati, Pusri ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Alde.

Pusri senantiasa berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun lingkungan.

Program “Klinik Sehati” menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).