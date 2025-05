Perang India-Pakistan Berdampak pada Harga Komoditas Gambir di Sumbar

Seorang petani gambir, Heri mengatakan harga gambir pada pekan ini pecah dari nilai Rp20.000 per kilogram dengan kondisi kadar air 15% atau dijual belum dalam keadaan terlalu kering. Harga tersebut jauh merosot bila dibandingkan pada bulan April 2025 yang masih berada di atas Rp30.000 per kilogramnya

“Kalau lah pecah nilai harganya Rp20.000 per kilogram itu, artinya harga yang diterima petani Rp17.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Nilai segitu, dipastikan tidak ada keuntungan yang diperoleh petani, karena nilai standar yang masih bisa membuat petani untung itu ya harus di atas Rp35.000 per kilogramnya,” kata Heri, Senin (12/5/2025).