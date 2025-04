Pemkab Pesisir Selatan Klaim Pendapatan Wisata Carocok Painan Naik 117% pada 2025

Diminati Wisatawan Jalur Lintas Sumatra

Pantai Carocok ini bukanlah destinasi wisata yang baru di Sumbar, bahkan bila bicara wisata bahari yang populer di Sumbar itu ada di Pantai Carocok Painan, selain ada Pantai Padang dan kemudian di Kepulauan Mentawai.

Namun seiring terus maju dan berkembang destinasi wisata bahari di Sumbar, kemudian hadirlah destinasi wisata bahari kawasan Mandeh. Wisata ini masih berada di Kabupaten Pesisir Selatan, dan sejak kehadirannya, daerah yang berada di jalur Lintas Sumatra ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan.

Kendati hadirnya destinasi wisata bahari yang baru, ternyata tidak membuat Pantai Carocok Painan sepi peminat. Buktinya pada libur lebaran 2025 ini, dari siang hingga menjelang waktu magrib, Pantai Carocok Painan dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah, baik yang antar kabupaten dan kota di Sumbar, maupun yang dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu, dan Medan.

Salah seorang pengunjung, Yunita mengatakan alasan masih memilih Carocok Painan menjadi tujuan wisata pada momen lebaran, karena merasa tidak bosan untuk datang secara berulang kali. Terlebih, ada banyak hal yang bisa dilakukan selama berwisata di Carocok Painan.

“Paling asyiknya ini bermain banana boat dan jetski. Kadang-kadang kami bisa melakukan snorkeling juga seperti di Pulau Cingkuak nya, karena fasilitasnya ada, dan lengkap,” katanya,

Menurutnya Pantai Carocok sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga, dan untuk berada di lokasi wisata, semua kalangan dan semua umur bisa menikmati wisata Carocok Painan ini.

“Hal yang buat kami nyaman itu, tidak ada pungli. Tiket untuk pengunjung maupun parkir telah diatur dengan baik oleh pemerintah,” ujarnya.

Sesuai dengan pengumuman tarif pengunjung ke Pantai Carocok Painan, untuk orang dewasa akan dikena tarif tiket Rp10.000 per orang dewasa, Rp5.000 per orang anak-anak, dan parkir Rp5.000 per unit roda empat. Pengumuman tarif tiket ini terpanjang di berbagai sisi kawasan wisata, sehingga pengunjung bisa dengan aman saat memasuki wisata Pantai Carocok Painan.