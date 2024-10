Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini 4 Oktober 2024, Tertinggi Naik Rp57,15 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada pekan pertama Oktober 2024 melanjutkan pertumbuhan positif hingga menyentuh Rp3.276,15 per kilogram (kg).

Ini merupakan kabar baik lanjutan setelah sebelumnya pada akhir September harga TBS sawit petani mitra Pemprov Sumut juga ditetapkan naik. Pekan lalu, TBS sawit Sumut ditetapkan Rp3.218,99 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara (Disbunak Sumut) Dewiana mengatakan kenaikan harga tertinggi TBS sawit Sumut pada minggu pertama Oktober dicatatkan oleh tanaman umur 10-20 tahun, yakni sekitar Rp57,15 per kg-nya.

"Harga TBS mitra kita yang ditetapkan naik pekan ini sejalan dengan kenaikan harga acuan CPO [crude palm oil] dan kernel di pasaran," kata Dewi kepada Bisnis, Jumat (4/10/2024).

Adapun harga CPO lokal dan ekspor saat ini terpantau terus meroket hingga menyentuh Rp13.611,71 per kg, atau naik sekitar Rp312,71 per kg dari harga yang ditransaksikan sebelumnya. Diketahui, pekan lalu harga CPO lokal dan ekspor masih berkisar Rp13.299 per kg.

Lain hal dengan kernel lokal yang justru terpantau bergerak turun dari Rp9.695,50 per kg pekan lalu menjadi Rp9.535 per kg di pekan ini.

Dewi juga menyebut bahwa indeks 'K' yang dipakai pada Oktober ini menjadi 93,06%. “Adapun untuk rendemen CPO tertinggi sebesar 22,34%,” ujarnya.

Dikatakan Dewi, penetapan harga TBS petani mitra Sumut ini didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar CPO.

Pihaknya berharap penetapan harga TBS petani mitra Sumut ini dapat menjadi acuan dalam penetapan harga TBS petani di daerah lain di Sumut.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani di Sumut yang berlaku hingga 08 Oktober 2024:

• Usia 3 tahun = Rp2.542,38,-

• Usia 4 tahun = Rp2.782,07,-

• Usia 5 tahun = Rp2.941,59,-

• Usia 6 tahun = Rp3.024,57,-

• Usia 7 tahun = Rp3.053,44,-

• Usia 8 tahun = Rp3.133,39,-

• Usia 9 tahun = Rp3.193,81,-

• Usia 10-20 tahun= Rp3.276,15,-

• Usia 21 tahun = Rp3.269,05,-

• Usia 22 tahun = Rp3.224,72,-

• Usia 23 tahun = Rp3.191,78,-

• Usia 24 tahun = Rp3.082,85,-

• Usia 25 tahun = Rp2.985,31,-