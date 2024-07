Layani PTBA, Titan Infra Energy Bangun Dermaga US$5 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Titan Infra Energy membangun satu fasilitas baru yakni dermaga (jetty) tiga yang dikhususkan untuk melayani PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai bentuk komitmen dan memberikan pelayanan yang terbaik sebagai penyedia jasa pengapalan dan pengiriman batu bara.

Direktur Operasional PT Titan Infra Energy Suryo Suwignjo mengatakan pembangunan dermaga ini sudah dimulai sejak November 2023 lalu. Dermaga ini menggunakan sistem pengisian yang menggunakan teleschopic chute (belalai) untuk mengantisipasi berhamburnya batu bara saat dimuat ke dalam tongkang karena bisa menjangkau hingga ke dasar tongkang.

Selain itu, dermaga ini juga menggunakan rotating chute, yakni salah satu alat yang ikut membantu proses muat batu bara ke tongkang, dimana corong conveyer bisa berputar hingga 360 derajat dengan bantuan spray yang juga meminimalisasi debu yang terbang saat proses pengisian.

Untuk mengantisipasi benda-benda asing khususnya metal yang ikut terangkut, disiapkan alat secara otomatis yang bisa memisahkan logam yang terdeteksi.

Menurut Suryo, ini merupakan komitmen Titan kepada pelanggan perseroan, khususnya PTBA. “Dengan investasi kurang lebih US$5 juta, diharapkan dapat meningkatkan output kami dan akan terus kita tingkatkan ke depannya produksi kita yakni 20%,” ujarnya, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan pembangunan dermaga yang baru saja diresmikan ini dilakukan bertahap dan rampung sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Saat ini produksi per hari untuk tiap dermaga bisa memuat 3 tongkang per hari, dan nanti kita akan tingkatkan lagi menjadi 6 tongkang per hari,” tambahnya.

Apabila nantinya pihak PTBA menambah jumlah produksinya, ujar Suryo, Titan siap untuk kembali menambah satu dermaga baru lagi.

Ditanya mengenai salah satu perusahaan di bawah Titan Group yakni PT Servo Lintas Raya, Suryo menjelaskan kondisi jalan khusus batu bara (hauling road) saat ini sangat baik karena hal tersebut berpengaruh dengan jumlah produksi.

Kondisi jalan yang harus siap di segala cuaca dan pemeliharaan rutin yang berkala menjadi perhatian utama agar aset yang dimiliki bisa menghasilkan dan memberikan pelayanan yang maksimal dengan kapasitas 50 juta ton per tahun dan ini masih bisa bertahan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Seperti diketahui sebelumnya, untuk meningkatkan kapasitas angkutan dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara dan langkah strategis untuk mendukung kinerja perusahaan, PTBA melakukan berbagai upaya yang salah satunya bekerja sama dengan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ), anak perusahaan Titan Group yang bergerak di bidang jasa pelabuhan muat batu bara.

Melalui kerja sama itu, SDJ akan menyediakan jasa logistik untuk pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat Sungai Musi sampai ke mother vessel di Pelabuhan Tanjung Kampeh. Volume pengangkutan batu bara ditargetkan mencapai sekitar 25 juta ton pada tahun ini.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pengangkutan dan penjualan batu bara PTBA, sehingga secara langsung dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan.