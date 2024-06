Tingkatkan Jumlah Pengunjung, Bintan Resort Bidik Wisatawan Pekanbaru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU-- PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), perusahaan pengelola dan pengembangan kawasan pariwisata internasional di Lagoi, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, membidik peningkatan kunjungan dari masyarakat Pekanbaru.

Bintan Resort adalah destinasi pariwisata yang memiliki 21 hotel dan resort dengan manajemen mandiri. Kawasan ini juga menawarkan berbagai atraksi seperti golf, olahraga laut, safari, tur mangrove, dan lainnya.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau Dede Firmansyah memberikan apresiasinya terhadap acara ini.

"Acara ini sangat berarti bagi kami agen perjalanan di Riau. Kami bisa membuat outbound selain inbound yang juga ditekankan oleh Provinsi Riau. Teman-teman bisa memanfaatkan kedatangan ke Bintan Resort agar bisnis agen travel semakin berkembang," ujarnya Kamis (27/6/2024).

Dede berharap teman-teman agen perjalanan bisa mengirimkan wisatawan ke Bintan Resort. "Semoga ini menjadi langkah awal bagi teman-teman, karena sebagian mungkin belum pernah ke sana. Bintan Resort menawarkan banyak pilihan dengan 21 hotel dan resort," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Riau Harpina Dian Sari juga menyampaikan apresiasi dan harapannya agar kolaborasi ini bisa meningkatkan penjualan paket pariwisata, khususnya di Bintan Lagoi.

"Kami, agen perjalanan, bisa mendatangkan tamu dan meningkatkan pariwisata khususnya di Bintan Lagoi. Pendapatan PAD terbesar dari Kepri ada di Lagoi. Semoga Bintan Resort semakin maju dan sukses," ungkap Harpina.

Helsa Caesaria, Head of Domestic Marketing and Promotion PT Bintan Resort Cakrawala menjelaskan alasan mengadakan update produk di Pekanbaru, karena kota ini termasuk dalam lima besar kontributor wisatawan domestik ke Bintan.

"Setelah pandemi, ini adalah update produk domestik pertama dan kami menyasar dua kota, Medan dan Pekanbaru. Pekanbaru termasuk dalam lima besar kontributor wisatawan domestik ke Bintan Resort," ungkap Helsa.

Helsa juga menyebutkan bahwa mereka mengundang beberapa hotel mitra seperti The Anmon Resort Bintan, Pantai Indah Lagoi Bintan, dan Grand Lagoi Hotel, agar asosiasi dan agen perjalanan bisa langsung melakukan transaksi dan berbisnis.

"Rencananya, pada 2024 ini kami membuka satu hotel baru di Bintan Resort, yaitu Four Points by Sheraton, dan dua hotel baru lainnya yaitu Indigo Hotel dan Holiday Inn yang akan segera diluncurkan," jelas Helsa.

Untuk mendorong minat pengunjung di akhir tahun, Bintan Resort mengadakan beberapa kegiatan seperti Mandiri Bintan Marathon pada 2-3 November 2024, dan acara akhir tahun dengan mengundang artis lokal, nasional, maupun internasional.

Menurutnya beberapa resort andalan Bintan Resort antara lain Netra Bintan, The Anmon Resort, The Sanchaya, Banyan Tree, Nirwana Gardens, Club Med Bintan, dan Pantai Indah Lagoi Bintan.

Helsa juga menyebutkan bahwa persentase pengunjung dari Pekanbaru terus meningkat menjadi lima besar sejak 2023.

"Sebelum pandemi, pasar kami internasional dan wisatawan domestik hanya sekitar 10%. Setelah pandemi, angka ini naik menjadi 40%. Harapannya, teman-teman agen perjalanan di Pekanbaru bisa menjadikan Bintan Resort sebagai salah satu destinasi liburan utama," tambah Helsa.

(Niki Aulia Sandi)