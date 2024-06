Pengelola Wisata Riau Diminta Tiru Cara Ini Mendatangkan Pengunjung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Untuk mendatangkan wisatawan atau tamu ke daerahnya, pengelola kawasan wisata diminta untuk melakukan promosi langsung atau jemput bola ke suatu daerah potensial, serta menggandeng agen travel setempat.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau Dede Firmansyah menyatakan bahwa pendekatan langsung ke agen perjalanan sangat efektif dan seharusnya diadopsi oleh pengelola wisata di Riau.

"Kerjasama dengan hotel-hotel dan berbagi biaya promosi secara langsung sangat penting. Inilah yang sekarang dilakukan Bintan Resort dengan melakukan promosi langsung ke Pekanbaru," ujarnya, Kamis (27/6/2024).

Dede menyebutkan Riau punya sejumlah destinasi dan event wisata unggulan. Misalnya Tour de Siak yang merupakan agenda tahunan balap sepeda internasional. Kegiatan ini bisa dipilih menjadi tujuan wisata utama ke Riau, salah satunya dengan menambahkan rute etape ke Kota Pekanbaru.

Dengan strategi itu, akan semakin ramai peminat yang mau datang menghadiri event itu sekaligus menjadi pesertanya, karena adanya daya tarik dari ibu kota Provinsi Riau.

Kemudian setelah itu pengelola event bisa mendatangi kota-kota lainnya untuk melakukan promosi sekaligus mengajak agen travel untuk dapat menjual paket wisata pada momen kegiatan tersebut.

Menurut Dede, strategi ini akan memberikan dampak positif bagi pariwisata lokal dan mengundang lebih banyak wisatawan datang ke Riau.

Strategi inilah yang sudah dijalankan PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), perusahaan pengelola dan pengembangan kawasan pariwisata internasional di Lagoi, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan itu membidik peningkatan kunjungan dari masyarakat Pekanbaru, Riau lewat kerjasama Avia Tour Travel dari Jakarta sebagai mitra perjalanan dan mengundang Asita Riau serta Astindo Riau.

Bintan Resort adalah destinasi pariwisata yang memiliki 21 hotel dan resort dengan manajemen mandiri. Kawasan ini juga menawarkan berbagai atraksi seperti golf, olahraga laut, safari, tur mangrove, dan lainnya.

Helsa Caesaria, Head of Domestic Marketing and Promotion PT Bintan Resort Cakrawala, menjelaskan alasan mengadakan update produk di Pekanbaru, karena kota ini termasuk dalam lima besar kontributor wisatawan domestik ke Bintan.

"Setelah pandemi, ini adalah update produk domestik pertama dan kami menyasar dua kota, Medan dan Pekanbaru. Pekanbaru termasuk dalam lima besar kontributor wisatawan domestik ke Bintan Resort," ungkap Helsa.

Helsa juga menyebutkan bahwa mereka mengundang beberapa hotel mitra seperti The Anmon Resort Bintan, Pantai Indah Lagoi Bintan, dan Grand Lagoi Hotel, agar asosiasi dan agen perjalanan bisa langsung melakukan transaksi dan berbisnis.

"Rencananya, pada 2024 ini kami membuka satu hotel baru di Bintan Resort, yaitu Four Points by Sheraton, dan dua hotel baru lainnya yaitu Indigo Hotel dan Holiday Inn yang akan segera diluncurkan," jelas Helsa.

Untuk mendorong minat pengunjung di akhir tahun, Bintan Resort mengadakan beberapa kegiatan seperti Mandiri Bintan Marathon pada 2-3 November 2024, dan acara akhir tahun dengan mengundang artis lokal, nasional, maupun internasional.