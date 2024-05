Event Pacu Wisatawan ke Riau, Travel dan UMKM Diharapkan Terus Terlibat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU-- Sejumlah agenda nasional yang digelar di Riau akhir-akhir ini, memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah. Karena itu para penyelenggara diharapkan dapat terus melibatkan UMKM lokal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau, Dede Firmansyah mengatakan memang dari berbagai event itu minat untuk berlibur dan berwisata ke Riau bakal meningkat.

"Seperti kita ketahui akhir pekan lalu ada kegiatan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBI BBWI), itu tentunya menambah kunjungan wisatawan ke Riau, apalagi momen long weekend yang juga banyak di bulan ini. Kami harapkan ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha travel dan UMKM," ungkapnya, Selasa (7/5/2024).

Dia menyebutkan pelaku usaha travel dan UMKM dimaksud mulai dari jasa sewa transportasi, kuliner, jajanan, hingga penginapan dan yang terkait tentu merasakan dampak langsung dari berbagai event tersebut.

Pihaknya berharap para penyelenggara seperti pemda, ataupun swasta benar-benar melibatkan UMKM lokal yang terkait sehingga dampak positif dan pergerakan ekonomi daerah menjadi tumbuh serta meningkat.

Sebelumnya diketahui nilai transaksi dari kegiatan Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada acara Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia, dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBI BBWI) 2024, mengalami peningkatan cukup signifikan bila dibanding pada 2023 yang lalu.

Untuk tahun ini tercatat dari laporan transaksi Bazar UMKM mencapai Rp3,08 miliar lebih. Sedangkan tahun lalu transaksi hanya Rp1,8 Miliar.

Untuk pelaksanaan Bazar 3-5 Mei 2024, hari pertama Bazar UMKM tercatat sebanyak Rp762.750.000, transaksi, hari kedua transaksi sebesar Rp1.093.500.000, dan hari ketiga transaksi mencapai Rp1.231.200.000.

“Alhamdulillah, transaksi UMKM kita, selama tiga hadi Bazar UMKM dibuka bersempena Gernas BBI BBWI meningkat bila dibandingkan tahun yang lalu. Data terakhir kami terima transaksi mencapai Rp3,08 Miliar lebih, kalau tahun lalu Rp1,8 Miliar,” ujar Sekretaris BBI BBWI yang juga kepala Dinas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH.

Taufik menjelaskan selama pelaksanaan Bazar. Ribuan masyarakat memadati bazar yang diadakan di halaman parkir Kantor Gubernur Riau. Berbagai macam produk lokal dijajakan dari UMKM yang mengisi stan yang telah disediakan oleh panitia secara gratis.

Masyarakat lebih banyak membeli kuliner, baik kuliner basah maupun kuliner kering. Begitu juga dengan penjualan fashion dan Kriya atau kerajinan tangan.

“Sejak mulai dibukanya Bazar UMKM selalu ramai pengunjung membeli produk lokal kita. Tentunya ini tidak terlepas dari penjualan produk lokal dari 308 UMKM yang mengisi stand bazar yang kita buka secara gratis. Dan untuk hari ketiga transaksi paling tinggi mencapai Rp1,2 Miliar, paling banyak transaksi kuliner, baik yang basah maupun yang kering,” ungkap Taufiq.

Taufik menjelaskan, tahun ini Disperindagkop UMKM bersama Dinas Pariwisata mengkolaborasikan Lancang Kuning Carnival dengan Bazar UMKM Gernas BBI BBWI. Tahun lalu transaksi mencapai Rp65 Miliar. Untuk per tanggal 1 Mei 2024, e-katalog produk tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Provinsi Riau telah menyentuh angka Rp1,17 triliun.

“Sementara untuk transaksi UMKM sudah Rp10 miliar per tanggal 1 Mei. Artinya hingga Harvesting pada 23 Juni 2024 nanti bisa lebih dari Rp18 Miliar,” kata Taufiq.

