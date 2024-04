PLN Icon Plus Resmikan Kantor Baru, Komitmen Layanan Terbaik

PLN Icon Plus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan

Bisnis.com, MEDAN – PLN Icon Plus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Hal tersebut diungkapkan Komisaris Utama, PLN Icon Plus, Supirman, usai meresmikan gedung kantor PLN Icon Plus, jalan Brigjend Katamso Medan, Selasa (2/4/2024)

“Dengan diresmikannya kantor gedung PLN Icon Plus kami berharap bisa ikut andil dan berkontribusi dalam pembangunan nasional seperti yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi,” kata Supirman.Dikatakan Supirman, PLN Icon Plus berharap bisa membantu program pemerintah, terutama dalam pemerataan pembangunan konektivitas dan digitalisasi.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi, Daru Tri Tjahjono, mengatakan, peresmian gedung kantor PLN Icon Plus merupakan bagian dari dalam upaya peningkatan kualitas kinerja. Dikatakannya, saat ini ICONNET fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.“Peresmian gedung kantor PLN ICON Plus ini berkaitan dengan program peningkatan pelayanan yang kami berikan ke pelanggan. Karena bagaimanapun pasti ada hubungan. Misalnya dulu agak terbatas layanannya. Mungkin karena ruangan yang sempit, kurang nyaman, dan fasilitas juga kurang komplit. Sekarang tidak lagi,”kata Daru.

Selain itu kata Daru, dengan peresmian kantor baru ini juga akan berpengaruh pada kinerja karyawan PLN ICON Plus. “Sedikit banyaknya kantor dengan fasilitas yang lebih komplit akan memberikan semangat baru ke tim ICON Plus, yang mendongkrak ke hasil kinerja,”kata Daru lagi.

Dalam kesempatan tersebut, PLN Icon Plus memberikan bantuan layanan free internet kepada tujuh sekolah. Di antaranya, SMK Negeri 14 Medan, SMK Negeri 9 Medan, SMK Negeri 13 Medan, SK Negeri 1 Singkil, SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Selain itu juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Politeknik Kesehatan Medan dan bantuan sosial kepada anak anak yang berada di bawah naungan Yayasan Al Kahfi dan Darul Tauhid.

Hadir pada acara tesebut, Wakil Walikota Medan H Aulia Rachman dan PJ Kabupaten Batubara, Nizhamul, Direktur Bisnis konektivitas, Sigit Witjacksono, Direktur Jaringan dan Infrastruktur, Doni Aris Setiawan, Komisaris Utama Supirman, dan sejumlah pejabat tinggi PLN Icon Plus lainnya.

