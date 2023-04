Asita Riau Minta Pemda Tangkap Peluang Wisatawan di Libur Lebaran

Bisnis.com, PEKANBARU - Pengusaha agen perjalanan dari Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau meminta pemda setempat menangkap peluang dari ramainya pengunjung daerah itu di momen libur Lebaran tahun ini.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah menjelaskan memang secara umum warga Riau banyak yang berwisata ke luar daerah di libur Lebaran, terutama ke Sumatera Barat.

"Memang biasanya banyak orang Riau yang mudik ke Sumbar karena kampung halaman di sana. Bahkan saya sendiri melihat Pemkot Padang menangkap peluang ini dengan memasang banner promosi wisata di jalan protokol yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru," ungkapnya Rabu (19/4/2023).

Menurutnya pemda setempat bisa juga melakukan hal serupa, dengan melakukan promosi obyek wisata unggulan melalui poster dan banner di tempat keramaian dan jalan protokol.

Dengan upaya itu dinilai akan membuat masyarakat tertarik serta penasaran untuk berkunjung dan datang berlibur ke Pekanbaru atau Provinsi Riau.

Dia mengakui dalam dua pekan terakhir tiket penerbangan Jakarta-Pekanbaru penuh dipesan oleh pemudik, hingga maskapai telah mengajukan penambahan jadwal penerbangan dan kursi tambahan itu juga telah habis terjual.

Dari kondisi itu terlihat ramai warga Riau asal ibu kota dan Pulau Jawa yang pulang ke kampung halamannya di Bumi Lancang Kuning. Karena itulah perlu promosi dan adanya kegiatan atau event tertentu agar warga yang datang itu betah berlama-lama di Riau.

"Misalnya Pekanbaru dikenal dengan wisata belanja, tentu bisa dibuat agenda atau festival belanja serta diskon khusus selama Lebaran. Artinya pengunjung merasakan manfaat lebih dengan adanya program pariwisata yang dilaksanakan pemda," ungkapnya.

