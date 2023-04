Asita Riau Dorong Maskapai Ajukan Penerbangan Tambahan

Bisnis.com, PEKANBARU — Pengusaha jasa perjalanan pariwisata dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau meminta maskapai penerbangan untuk menambah jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Pekanbaru.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah mengatakan sejumlah maskapai sudah menambah jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, sebagai antisipasi menghadapi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023.

Data di Bandara Pekanbaru mencatat sudah lima maskapai yang melakukan extra flight. Lion Air, Super Air Jet, Citilink dan Malaysia Airline. Terakhir, Pelita Air membuka rute perdana Pekanbaru-Jakarta pada Rabu (12/4/2023) lalu.

"Kami dari travel agen di Asita tentu dimudahkan dengan extra flight ini. Mengantisipasi lonjakan penumpang di momen Lebaran ini. Seperti Pelita Air mereka buka rute perdana Pekanbaru-Jakarta, dengan lima pesawat Airbus, semua untuk kelas ekonomi. Info dari maskapai mereka akan menambah satu pesawat lagi," ujarnya, Minggu (16/4/2023).

Dia mendorong agar pihak maskapai yang lain untuk menambah rute juga. Sebab hingga saat ini sudah banyak tiket pesawat habis terjual.

Menurutnya hingga kini sudah ada empat maskapai domestik dan satu internasional yang menambah jadwal. Sehingga pihaknya berharap kalau bisa slot penerbangan dari maskapai lainnya dapat ditambah lagi, misal satu hari sekali jadi dua kali atau tiga kali terbang. Karena setelah dicek untuk jadwal dari Jakarta ke Pekanbaru saat ini penumpangnya sudah penuh.

Dengan penambahan jadwal tentu akan memudahkan penumpang yang telah berencana mudik menggunakan pesawat. Sebab jika biaya mudik seperti tiket melonjak, bisa berdampak adanya peralihan mudik dengan kendaraan pribadi, yang tentunya menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan lintas.

Adapun hingga kini jumlah penumpang dari dan ke Bandara SSK II Pekanbaru belum ada lonjakan. Masih berkisar 5.000 penumpang, sementara hari biasa 7.000 penumpang. Otoritas Bandara SSK II Pekanbaru memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1444 H.

