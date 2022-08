Bank Sumut Sabet Bisnis Indonesia Award, Ini Kata Direksi

Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menyabet penghargaan pada ajang Bisnis Indonesia Award 2022. Bank Sumut dinobatkan sebagai yang terbaik pada kategori bank pembangunan daerah wilayah Sumatra - Kalimantan.

Penghargaan ini, kata Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan, menjadi motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

"Harapan Bank Sumut konsisten menumbuhkan kinerjanya sehingga bisa menjadi bank pembangunan daerah nomor empat di Indonesia dan tetap nomor satu di luar Jawa," ungkap Rahmat kepada Bisnis, Senin (15/8/2022).

Senada, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti berharap capaian ini mampu turut memuluskan langkah bank tersebut ke level selanjutnya. Selain Sumatra dan Kalimantan, kata Arieta, Bank Sumut kini juga telah melampaui kinerja sejumlah bank pembangunan daerah lainnya di luar Jawa.

"Kami selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk bisa go to the next level," kata Arieta.

Bank Sumut meraih penghargaan di ajang Bisnis Indonesia Award untuk kategori bank pembangunan daerah atau BPD terbaik untuk wilayah Sumatra Kalimantan.

Bank Sumut unggul atas nominasi lainnnya. Antara lain PT BPD Lampung, PT BPD Kalimantan Tengah, PT BPD Jambi, dan PT BPD Kalimantan Barat.

Dari sisi kinerja, Bank Sumut diketahui membukukan laba senilai Rp345 miliar per Juni 2022, meningkat 12,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau secara (year-on-year/yoy).

Selain laba, aset Bank Sumut juga meningkat 6,4 persen (yoy) menjadi Rp40,9 triliun per Juni 2022. Catatan ini membuat Bank Sumut duduk di peringkat kelima bank daerah dengan total aset terbesar di Indonesia per Mei 2022.

Pada sisi lainnya, Bank Sumut telah menyalurkan kredit senilai Rp26,3 triliun, tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy). Kredit yang dimaksud terdiri atas kredit konsumsi sebesar Rp15,3 triliun, kredit investasi sebesar Rp2,5 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp8,4 triliun.

Secara garis besar, komposisi kredit yang disalurkan oleh Bank Sumut per Juni 2022 terdiri atas kredit produktif sebesar 42 persen dan kredit konsumtif sebesar 58 persen.

Penyalurannya diberikan kepada kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 31 persen dan non-UMKM sebanyak 69 persen.

Catatan apik juga ditorehkan Bank Sumut dalam sisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Per Juni 2022, bank telah menyalurkan KUR senilai Rp509 miliar kepada 34.810 debitur atau telah mencapai 101,8 persen dari target Semester I/2022. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK) per Juni 2022, total DPK Bank Sumut tercatat senilai Rp34,4 triliun atau tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy).

Komposisinya terdiri atas deposito senilai Rp13 triliun, kemudian tabungan senilai Rp11 triliun dan giro senilai Rp10 triliun.

