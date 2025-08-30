Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang terbakar diperkirakan butuh Rp8 miliar. Pemkot berharap bantuan pusat untuk relokasi dan pembangunan kembali.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:46
Share
Pedagang melayani pembeli di salah satu pasar di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pedagang melayani pembeli di salah satu pasar di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, PAYAKUMBUH - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, memperkirakan pemulihan kondisi Pasar Payakumbuh yang terbakar pada Selasa (26/8/2025), membutuhkan biaya dengan total yang ditaksir mencapai Rp8 miliar.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran pada urat nadi perekonomian masyarakat di Payakumbuh itu. Namun, Pemkot telah menghitung dan mendata dampak dari peristiwa tersebut. 

"Kami telah mendatanya, dan berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat, relokasi serta pembangunan kembali kios pedagang bisa segera terealisasi," katanya, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).

Dia menjelaskan dari data yang telah terhimpun, untuk santunan pedagang yang ada di Pasar Payakumbuh itu butuh lebih dari Rp4 miliar, dan untuk relokasi sekitar Rp4 miliar lagi. Data-data itu sudah dilaporkan dan telah mengajukan bantuan kepada gubernur maupun kementerian terkait.

"Anggaran kami sangat terbatas. Dana BTT (belanja tak terduga) yang tersedia hanya Rp788 juta. Padahal kebutuhan untuk penanganan jauh lebih besar. Makanya sangat berharap ada bantuan dari pusat," jelasnya.

Dia menegaskan Pemkot Payakumbuh akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Salah satu usulan pedagang adalah penyediaan kanopi atau atap sementara agar mereka bisa tetap berjualan.

Baca Juga

“Untuk memastikan penerimaan sesuai sasaran. Posko juga sudah kami siapkan,” ungkap Elzadaswarman.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan saat meninjau langsung lokasi kebakaran di Pasar Payakumbuh, mengatakan yang terpenting saat ini adalah kekompakan antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat untuk mencari solusi, dari peristiwa tersebut. 

“Data pedagang dan pemilik toko yang terdampak harus jelas. Jangan sampai ada yang tumpang tindih, supaya penanganannya tepat,” sebutnya.

Mahyeldi juga mengingatkan agar semua pihak tidak saling menyalahkan. “Kami semua terkena musibah, jadi harus bersama-sama pula menghadapinya. Kuncinya kebersamaan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
56 menit yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
7 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

Kedatangan KRI Bima Suci di Padang

104 Kopdes Merah Putih di Padang Siap Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat

104 Kopdes Merah Putih di Padang Siap Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Belanja Negara di Sumbar Anjlok 9,84% per Akhir Agustus 2025

Belanja Negara di Sumbar Anjlok 9,84% per Akhir Agustus 2025

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat
Kabar Sumatra
17 jam yang lalu

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan
Kabar Sumatra
19 jam yang lalu

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

2

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat

3

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

4

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

5

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Terkini Polres Jakarta Timur Yang Dibakar Massa
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

2

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat

3

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

4

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

5

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port