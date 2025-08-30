Bisnis Indonesia Premium
Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

Ratusan pengemudi ojol di Sumut demo di DPRD Sumut, minta keadilan untuk Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob saat demo di Jakarta pada Kamis (28/8).
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 09:07
Ratusan pengemudi ojek online di Medan berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut menuntut para legislator mengawal kasus pengemudi ojol, Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob dalam demo Kamis malam kemarin di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2025/Bisnis-Delfi
Ratusan pengemudi ojek online di Medan berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut menuntut para legislator mengawal kasus pengemudi ojol, Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob dalam demo Kamis malam kemarin di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2025/Bisnis-Delfi

Bisnis.com, MEDAN – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Sumatra Utara (Sumut) menggelar aksi demo di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut pada Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas pengemudi ojol usai tewasnya Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Affan Kurniawan, pemuda 21 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojol itu tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, usai terjatuh di depan kendaraan lapis baja tersebut saat berusaha menghindari aksi massa yang pecah di Jakarta sejak siang.

Tindakan aparat yang tetap melindas tubuh Affan meski telah coba dihentikan massa tersebut memicu kemarahan publik di sejumlah daerah.

Di Sumatra Utara, para pengemudi ojol turut menyuarakan kemarahan mereka dengan berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sumut sejak Jumat sore.

Sambil membawa satu bucket bunga mawar putih, para pengemudi meminta DPRD Sumut ikut mengawal kasus ini.

Menjelang petang DPRD Sumut pun akhirnya menemui para demonstran.

Diwakili Muhammad Faisal, politikus dari fraksi Partai Amanat Nasional, DPRD Sumut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar ojol, dan meminta mereka untuk menyampaikan tuntutan secara resmi melalui surat ke DPRD Sumut.

Faisal juga mengatakan, DPRD Sumut akan mengawal tuntutan para ojol yang menginginkan keadilan bagi Affan Kurniawan.

Berikut isi tuntutan pengemudi ojol di Medan kepada DPRD Sumut terkait kasus Affan Kurniawan:

  1. Meminta pertanggungjawaban dari Kapolri selaku kepala institusi Polri yang telah gagal melakukan pengamanan massa yang mengakibatkan saudara kami Affan Kurniawan yang gugur saat menyampaikan aspirasi (dilindas mobil rantis Brimob/ barakuda).
  2. Meminta mengusut secara tuntas, transparan, dan menjunjung tinggi keadilan tanpa ada rasa bela korsa/ bela corps dan meminta hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, maksimal hukuman mati.
  3. Meminta Kapolri membuat pernyataan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat ojek online seluruh Indonesia, khususnya kepada keluarga besar Affan Kurniawan, baik melalui media sosial dan media cetak dan media televisi.
  4. Meminta pihak DPRD Sumatra Utara untuk mengawal berjalannya hukum yang berlaku secara terbuka dan kredibel.

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Restu Wahyuning Asih

