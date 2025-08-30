Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

Ratusan pengemudi ojol di Sumut demo di DPRD Sumut, minta keadilan untuk Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob saat demo di Jakarta pada Kamis (28/8).

Bisnis.com, MEDAN – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Sumatra Utara (Sumut) menggelar aksi demo di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut pada Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas pengemudi ojol usai tewasnya Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Affan Kurniawan, pemuda 21 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojol itu tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, usai terjatuh di depan kendaraan lapis baja tersebut saat berusaha menghindari aksi massa yang pecah di Jakarta sejak siang.

Tindakan aparat yang tetap melindas tubuh Affan meski telah coba dihentikan massa tersebut memicu kemarahan publik di sejumlah daerah.

Di Sumatra Utara, para pengemudi ojol turut menyuarakan kemarahan mereka dengan berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sumut sejak Jumat sore.

Sambil membawa satu bucket bunga mawar putih, para pengemudi meminta DPRD Sumut ikut mengawal kasus ini.

Menjelang petang DPRD Sumut pun akhirnya menemui para demonstran.

Diwakili Muhammad Faisal, politikus dari fraksi Partai Amanat Nasional, DPRD Sumut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar ojol, dan meminta mereka untuk menyampaikan tuntutan secara resmi melalui surat ke DPRD Sumut.

Faisal juga mengatakan, DPRD Sumut akan mengawal tuntutan para ojol yang menginginkan keadilan bagi Affan Kurniawan.

Berikut isi tuntutan pengemudi ojol di Medan kepada DPRD Sumut terkait kasus Affan Kurniawan: