Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Program Makan Bergizi (MBG) di Solok Selatan, Sumbar, telah menjangkau 4.602 pelajar di 20 sekolah dengan distribusi dari dua SPPG.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 09:02
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mencatat program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 4.602 pelajar dari 20 unit sekolah yang ada di daerah itu.

Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi mengatakan 20 unit sekolah yang sudah mendapatkan distribusi dari program MBG itu mulai dari TK, SD, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Kemudian distribusi makanan untuk MBG ini datang dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni di Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir.

"Sudah mulai dari Senin pekan ini dan didistribusikan dari dua SPPG, di Pulakek Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu dan Bukit Patanahan Kecamatan Sangir," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (28/8/2025).

Dia menjelaskan adapun menu yang disediakan untuk MBG ini beragam dan dinilai telah memenuhi standar gizi sesuai dengan arahan dan pemantauan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui stafnya yang ditempatkan langsung di tiap SPPG. 

"Contohnya saja menu hari ini, para siswa diberikan lauk seperti telur, sayur, dan buah untuk pendamping nasi sebagai sumber karbohidrat, disamping juga diberikan susu," ujarnya.

Menurutnya dalam waktu dekat akan ada dua SPPG lagi yang akan mulai beroperasi, di Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Jujuan. Sehingga akan lebih banyak lagi pelajar yang akan ikut merasakan program dari pemerintah pusat ini.

Oleh karena itu, dia juga menghimbau bagi masyarakat Solok Selatan, dan tak tertutup kepada para perantau untuk ikut menyukseskan program ini dengan mendaftarkan diri sebagai penyelenggara SPPG.

Hal ini dikarenakan untuk mencakup seluruh wilayah Solok Selatan dan menyasar seluruh pelajar, hingga balita dan ibu hamil diperkirakan akan membutuhkan 17 hingga 20 SPPG.

Dimana untuk pembangunan SPPG ini kan dilakukan oleh pihak ketiga, diverifikasi langsung oleh BGN. Artinya, untuk kesiapan sarana, operasional semuanya dilakukan oleh BGN. Sedangkan pemerintah kabupaten memberikan data sasarannya saja. 

"Jadi kami mengajak masyarakat yang berminat untuk ikut menyukseskan program ini," tutupnya.

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Restu Wahyuning Asih

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya
Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

Kabar Sumatra
1 jam yang lalu

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat
Kabar Sumatra
13 jam yang lalu

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan
Kabar Sumatra
15 jam yang lalu

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut
Kabar Sumatra
16 jam yang lalu

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

