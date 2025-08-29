Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

DPRD Sumut berjanji mengawal tuntutan keadilan bagi Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas kendaraan polisi. Aksi demo digelar di Medan.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:04
Share
Anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN M Faisal (keempat dari kiri) menerima perwakilan aliansi ojek online yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut untuk menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas rantis Brimob, Jumat (29/8/2025). / Bisnis-Delfi Rismayeti
Anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN M Faisal (keempat dari kiri) menerima perwakilan aliansi ojek online yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut untuk menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas rantis Brimob, Jumat (29/8/2025). / Bisnis-Delfi Rismayeti
Ringkasan Berita
  • DPRD Sumut berkomitmen mengawal tuntutan keadilan para pengemudi ojek online terkait meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis kepolisian.
  • Para pengemudi ojek online dan mahasiswa menggelar aksi demo di kantor DPRD Sumut, menuntut pertanggungjawaban dari Kepolisian Republik Indonesia atas insiden tersebut.
  • Anggota DPRD Sumut, M Faisal, menyatakan akan menyampaikan tuntutan ini kepada pimpinan DPRD, DPR RI, dan Kepolisian RI, serta mengutuk keras tindakan aparat yang dianggap tidak manusiawi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara (Sumut) memastikan bakal mengawal tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut keadilan atas meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas kendaraan rantis kepolisian.

Seratusan ojol dan mahasiswa menggelar aksi demo di kantor DPRD Sumut hari ini, Jumat (29/8/2025). Massa aksi menyampaikan orasi yang menuntut keadilan bagi driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis dalam demo di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

Anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) M Faisal mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan para pendemo terkait tewasnya Affan Kurniawan.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD terlebih dahulu, baru kemudian disampaikan ke DPR RI dan Kepolisian RI," ucap M Faisal usai menerima perwakilan pengemudi ojek online di kantor DPRD Sumut, Jumat petang.

Disampaikan Faisal, pihaknya akan mengawal tuntutan para pendemo yang salah satunya meminta keadilan bagi Affan.

Ratusan pengemudi ojol itu meminta institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas tewasnya Affan.

Mereka menilai kepolisian telah gagal melakukan pengamanan massa dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Faisal pun menyesali dan mengutuk keras tindakan aparat di dalam mobil rantis yang melindas tubuh Affan. Dia menyebut tindakan itu amat tidak manusiawi.

"Harusnya, kalau mobil barakuda itu langsung berhenti, dan segera membawa ke rumah sakit, tidak akan terjadi seperti itu," kata dia.

Dari pantauan Bisnis di lapangan, para pengemudi ojek online mulai mendatangi gedung DPRD Sumut secara bertahap sekitar pukul 15.30 WIB.

Tak lama setelah berorasi, sekitar pukul 17.00 WIB perwakilan DPRD Sumut keluar menemui massa aksi.

Sejumlah perwakilan ojek online pun diterima untuk berdialog dan menandatangani pakta integritas dengan perwakilan DPRD Sumut.

Pada demo hari ini, tercatat terjadi beberapa kali kericuhan. Massa pengunjuk rasa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melempar batu hingga petasan ke arah aparat yang berjaga.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi terpantau mulai membubarkan diri, namun aparat masih berjaga di depan gedung DPRD Sumut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
1 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
6 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Malang Berjalan Damai, Diwarnai Doa Bersama

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Jelang Tengah Malam, Aksi di Depan DPR Kian Panas! Pagar Berhasil Dijebol

Kritik Pedas Ahok ke DPR Usai Unjuk Rasa Berujung Affan Meregang Nyawa

Kritik Pedas Ahok ke DPR Usai Unjuk Rasa Berujung Affan Meregang Nyawa

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Sebut Aparat tak Berprikemanusian
Kabar Sumatra
20 menit yang lalu

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Sebut Aparat tak Berprikemanusian

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun
Bisnis Sumatra
6 jam yang lalu

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

2

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

3

Insan Pusri Hadirkan 1.637 Inovasi, Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan

4

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

5

Sentra Bawang Merah di Sumbar Mulai Terapkan Agriculture Electrifying

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

2

DPRD Sumut Pastikan Kawal Tuntutan Ojol soal Keadilan bagi Affan

3

Insan Pusri Hadirkan 1.637 Inovasi, Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan

4

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

5

Sentra Bawang Merah di Sumbar Mulai Terapkan Agriculture Electrifying