Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini

Kota Pekanbaru kembali menghadirkan program mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Amanah untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:08
Share
Pedagang merapikan telur ayam ras di salah satu gerai di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pedagang merapikan telur ayam ras di salah satu gerai di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru kembali menghadirkan program mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Amanah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan program mobil Pak Aman merupakan bagian dari Gerakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 

"Tujuannya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga pasokan pangan tetap stabil di tengah fluktuasi pasar," ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Dia menjelaskan program ini hadir pada Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 09.30 hingga 11.00 WIB di halaman Kantor Lurah Rejosari, Jalan Pendopo, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya.

Ada berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan ini, antara lain beras SPHP lima kilogram seharga Rp59.000, beras Anak Daro sepuluh kilogram Rp160.000, minyak goreng Rp14.500 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur ayam Rp47.000 per papan, dan tepung terigu Rp11.000 per kilogram. 

Selain itu juga dijual cabai merah, bawang merah, sayuran segar dengan harga petani, serta frozen food dan olahan ayam dengan harga distributor. Dia mengakui program ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Baca Juga

“Mobil Pak Aman kami hadirkan langsung ke tengah masyarakat, supaya warga bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga stabil. Tujuan kami bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tapi juga memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” ujarnya.

Maisisco menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku usaha. Pasalnya, penjualan dilakukan dengan tetap memperhatikan keuntungan yang layak bagi produsen maupun distributor.

“Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan datang ke lokasi kegiatan yang telah dijadwalkan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
1 jam yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Infrastruktur di Kawasan Pinggiran

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Infrastruktur di Kawasan Pinggiran

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo
Bisnis Sumatra
45 menit yang lalu

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini

Bank Sumsel Babel Raih Juara 1 Paritrana Award 2024 Tingkat Sumsel
Kabar Sumatra
3 jam yang lalu

Bank Sumsel Babel Raih Juara 1 Paritrana Award 2024 Tingkat Sumsel

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram
Bisnis Sumatra
7 jam yang lalu

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia
Kabar Sumatra
9 jam yang lalu

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rico Waas Bongkar 2 Bangunan Kosong di Medan Selayang

2

Mayapada Gandeng Apollo, Investasi Rp1 Triliun Bangun Rumah Sakit di Batam

3

Dumai Targetkan 50% Masyarakat Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

4

EUDR hingga Tarif Trump Bikin Ekspor Kopi Kian Pahit

5

Dongkrak Ekonomi Riau, Festival Pacu Jalur Kuansing Catat 1,6 Juta Kunjungan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rico Waas Bongkar 2 Bangunan Kosong di Medan Selayang

2

Mayapada Gandeng Apollo, Investasi Rp1 Triliun Bangun Rumah Sakit di Batam

3

Dumai Targetkan 50% Masyarakat Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

4

EUDR hingga Tarif Trump Bikin Ekspor Kopi Kian Pahit

5

Dongkrak Ekonomi Riau, Festival Pacu Jalur Kuansing Catat 1,6 Juta Kunjungan