Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini

Kota Pekanbaru kembali menghadirkan program mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Amanah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru kembali menghadirkan program mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Amanah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan program mobil Pak Aman merupakan bagian dari Gerakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

"Tujuannya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga pasokan pangan tetap stabil di tengah fluktuasi pasar," ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Dia menjelaskan program ini hadir pada Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 09.30 hingga 11.00 WIB di halaman Kantor Lurah Rejosari, Jalan Pendopo, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya.

Ada berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan ini, antara lain beras SPHP lima kilogram seharga Rp59.000, beras Anak Daro sepuluh kilogram Rp160.000, minyak goreng Rp14.500 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur ayam Rp47.000 per papan, dan tepung terigu Rp11.000 per kilogram.

Selain itu juga dijual cabai merah, bawang merah, sayuran segar dengan harga petani, serta frozen food dan olahan ayam dengan harga distributor. Dia mengakui program ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Mobil Pak Aman kami hadirkan langsung ke tengah masyarakat, supaya warga bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga stabil. Tujuan kami bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tapi juga memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” ujarnya.

Maisisco menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku usaha. Pasalnya, penjualan dilakukan dengan tetap memperhatikan keuntungan yang layak bagi produsen maupun distributor.

“Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan datang ke lokasi kegiatan yang telah dijadwalkan,” pungkasnya.