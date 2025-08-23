Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polisi Gagalkan Penyelundupan 2.020 Telur Penyu Hijau di Batam

Polda Kepri gagalkan penyelundupan 2.020 telur penyu hijau ke Singapura di Batam, Agustus 2025. Telur dari Bintan ini bernilai Rp60 juta.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 20:45
Share
Borgol-Ilustrasi/Wire
Borgol-Ilustrasi/Wire

Bisnis.com, BATAM - Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan penyelundupan sebanyak 2.020 telur penyu hijau pada pertengahan Agustus 2025 kemarin di kawasan Nagoya, Batam. Rencananya telur penyu hijau tersebut akan diselundupkan ke Singapura.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Silvester Mangombo mengatakan ribuan telur penyu tersebut berasal dari Pulau Tambelan di wilayah Bintan.

"Sebanyak 2.020 telur penyu ini diamankan dari sebuah koper di hotel kawasan Nagoya," kata Silvester, Sabtu (23/8/2025) di Batam.

Dari hasil penyelidikan, ribuan telur penyu dalam koper tersebut dibungkus dalam 23 kantong plastik. "Telur-telur penyu tersebut akan dijual di Singapura dengan nilainya mencapai Rp 60 juta," imbuhnya.

Dia kemudian melanjutkan modus pengiriman telur penyu melalui dua orang kurir. Seorang telah diamankan dan satu lagi masih dalam tahap pengejaran.

"Seluruh telur penyu diamankan serta dititipkan ke Balai KSDA Batam untuk nantinya dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya," pungkasnya.

Adapun pasal yang dikenakan yakni Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta.(239)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
14 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saat Ekspor Ikan Batam Lancar Jaya, Ekspor Ikan Natuna Anambas Mandek

Saat Ekspor Ikan Batam Lancar Jaya, Ekspor Ikan Natuna Anambas Mandek

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

Pemko Batam Imbau Warga Berhati-Hati dengan Penipuan Atas Nama DJP

Batam kembali Buka Job Fair di UPB, Sediakan 5.243 Lowongan Kerja

Batam kembali Buka Job Fair di UPB, Sediakan 5.243 Lowongan Kerja

Wali Kota Batam Rombak Pimpinan OPD, Sejumlah Kadis Pindah Posisi dan Sekda Diganti

Wali Kota Batam Rombak Pimpinan OPD, Sejumlah Kadis Pindah Posisi dan Sekda Diganti

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah

BCA Perkuat Strategi ESG Lewat Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara

BCA Perkuat Strategi ESG Lewat Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pusri Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sehati
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Pusri Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sehati

Produsen Kecap Legendaris di Padang, Menjaga Rasa dari Masa ke Masa
Bisnis Sumatra
9 jam yang lalu

Produsen Kecap Legendaris di Padang, Menjaga Rasa dari Masa ke Masa

Retribusi Parkir Belum Optimal, Pemko Batam Gencarkan Penertiban Jukir Ilegal
Kabar Sumatra
20 jam yang lalu

Retribusi Parkir Belum Optimal, Pemko Batam Gencarkan Penertiban Jukir Ilegal

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran
Kabar Sumatra
21 jam yang lalu

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah
Kabar Sumatra
21 jam yang lalu

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

2

Retribusi Parkir Belum Optimal, Pemko Batam Gencarkan Penertiban Jukir Ilegal

3

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah

4

Produsen Kecap Legendaris di Padang, Menjaga Rasa dari Masa ke Masa

5

Pusri Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sehati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

2

Retribusi Parkir Belum Optimal, Pemko Batam Gencarkan Penertiban Jukir Ilegal

3

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah

4

Produsen Kecap Legendaris di Padang, Menjaga Rasa dari Masa ke Masa

5

Pusri Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sehati