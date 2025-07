Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (3/7) Naik Tipis, Tertinggi Rp3.269,54 per Kilogram

Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara naik menjadi Rp3.269,54 per kilogram pada pekan ini.

Bisnis.com, MEDAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan naik hari ini, Kamis (3/7/2025) menjadi Rp3.269,54 per kilogram untuk tanaman usia 10—20 tahun.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumatra Utara, Dewiana, mengatakan bahwa harga TBS sawit Sumut minggu ini mengalami perbaikan dari penetapan sebelumnya.

“Selisih Rp41,62 poin dari minggu lalu. Sekarang, tertinggi ditetapkan Rp3.269,54 per kilogram, pada minggu lalu Rp3.227,92 per kilogram,” kata Dewiana, Kamis (3/7/2025).

Dikatakan Dewi, harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di pasar global masih sedikit menghadapi tekanan sehingga berimbas pada penetapan harga TBS sawit petani mitra Sumut.

Rata-rata harga CPO lokal dan ekspor saat ini Rp13.460,10 per liter, naik tipis dari minggu lalu Rp13.434,23 per liter.

Kenaikan serupa tampak pada kernel lokal yang saat ini rata-rata berada di level Rp10.007,13 per kilogram dari sebelumnya Rp9.763 per kilogram. Kendati, harga kernel periode ini tetap masih belum menyamai harga di akhir Mei lalu yang bisa menyentuh Rp13.362 per kilogram.

Adapun besaran faktor ‘K’ di bulan Juli 2025 ialah 93,14%, dengan kadar rendemen tertinggi berada pada TBS tanaman usia 10—20 tahun yakni sebesar 22,34%.

Disampaikan Dewi, penetapan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, Gapki, dan harga pasar.

Dia menyebut ketentuan ini hanya berlaku bagi tbs petani mitra kami, Pemprov Sumut. Harga TBS di kabupaten/ kota lain bisa ditetapkan lebih rendah bergantung pada faktor seperti kadar rendemen maupun usia tanamnya.

“Kami berharap ketentuan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Berikut acuan harga TBS sawit Sumut pekan ini, periode 02—08 Juli 2025: