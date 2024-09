BGTC 2024 Universitas Riau, Siapkan Mahasiswa Hadapi Tantangan Masa Depan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Program edukasi Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) kembali hadir di 2024, dan kali ini digelar di Universitas Riau (UNRI). Acara ini menjadi bagian dari komitmen Bisnis Indonesia untuk memberikan edukasi kepada generasi muda terkait dunia karir, finansial, dan jurnalistik praktis.

Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih menyatakan bahwa BGTC telah sukses berjalan selama dua tahun terakhir, dengan sebelumnya dilaksanakan di Universitas Islam Riau (UIR) dan Politeknik Caltex Riau (PCR).

"Kali ini di 2024 kami hadir di Universitas Riau setelah sukses menggelar program serupa di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) beberapa waktu lalu," jelasnya, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya BGTC 2024 ini digelar dalam format hybrid, yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya mengikuti secara langsung, tetapi juga menyaksikan secara daring. Ada tiga topik utama yang dibahas dalam program ini, yakni karier, finansial, dan jurnalistik.

"Dengan bekal materi ini, mahasiswa diharapkan lebih kuat menghadapi masa depan, terutama dalam menghadapi perubahan dunia kerja dan digitalisasi yang berkembang pesat," lanjutnya.

Dia juga menekankan pentingnya literasi finansial yang bukan hanya soal mengelola uang, tetapi juga memutuskan hal-hal berisiko seperti pinjaman online dan perlunya mewaspadai penawaran investasi bodong.

Sementara itu, materi mengenai karir memberikan pandangan tentang bagaimana dunia kerja terus berubah, terutama dengan munculnya digitalisasi yang menciptakan peluang dan tantangan baru. Program ini juga mengajak mahasiswa untuk aktif dalam program magang yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan.

Di sisi lain, kelas jurnalistik memberikan pengetahuan dasar untuk memahami dan menyaring informasi yang benar di tengah banyaknya berita palsu (hoax) yang beredar saat ini. "Kemampuan jurnalistik ini penting agar mahasiswa bisa lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi," ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNRI, Hermanda, mengapresiasi program BGTC ini karena dianggap relevan dengan tantangan yang dihadapi mahasiswa di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

"Kita semua dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan krisis lingkungan yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi, termasuk teknologi hijau," katanya.

Hermanda menambahkan, tantangan ketenagakerjaan juga menjadi isu penting yang perlu diantisipasi oleh generasi muda.

"Kepemimpinan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut, baik dalam memimpin diri sendiri maupun dalam beradaptasi dan berkolaborasi dalam lingkungan kerja yang semakin kompetitif," terangnya.

Menurutnya, keterampilan kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan tim, tetapi juga tentang bagaimana individu dapat beradaptasi dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil.

Hermanda menegaskan Universitas Riau berkomitmen untuk terus mempersiapkan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab bagi Indonesia dan Provinsi Riau.

Program Bisnis Indonesia Goes to Campus ini diakui sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terkini di dunia karier dan ekonomi.

"Media seperti Bisnis Indonesia tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik serta mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dan siap menghadapi masa depan," tambah Hermanda.

Sebagai universitas riset, UNRI merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak pemimpin yang siap membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. "Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan global dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar," pungkasnya.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2024 di Universitas Riau didukung oleh Astra International, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Bank Nagari, Wondr by BNI, Energi Mega Persada (EMP), PLN UIP Sumbagteng, PT Riau Petroleum (Perseroda), PT Bumi Siak Pusako (BSP), PTPN IV Regional III, PT Semen Padang, dan Telkomsel.