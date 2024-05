Alan Walker Ungkap Alasan Terbang ke Medan Temui Guru Viral

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN - Produser rekaman sekaligus DJ berkebangsaan Norwegia Alan Walker mengungkap alasan dirinya menemui langsung Tri Adinata di SMA Al Azhar Medan, Selasa (28/5/2024).

Sebelumnya, Tri Adinata merupakan guru di SMA Al Azhar Medan yang viral di media sosial karena kerap menampilkan aksi bernyanyi bersama murid-murid di kelas yang ia ampu.

Kolaborasi apik pria yang akrab disapa Sir Nata dengan murid-muridnya membawakan sejumlah lagu Alan Walker, sampai juga ke telinga sang produser.

Dilansir dari akun Tiktoknya, Alan menyebut kedatangan ia ke Medan ialah disengaja untuk menemui secara khusus Tri Adinata dan murid-muridnya.

"Saya sekarang berada di Medan, Indonesia. Kami sedang menuju ke sekolah tempat murid-murid yang saya lihat di media sosial Instagram dan Tiktok membawakan sejumlah lagu saya, seperti Who I Am, Not You, dan Faded," ujarnya, Selasa (28/5/2024).

Dari pantauan Bisnis di sejumlah akun media sosial miliknya, Alan terlihat sangat terpukau dengan aksi Tri Adinata bersama murid-muridnya tersebut.

Produser berusia 28 tahun tersebut bahkan sempat 'menjahit' video Tri Adinata bersama murid-muridnya yang membawakan lagu Who I Am. Video itu diunggah Tri Adinata ke sejumlah media sosialnya sekitar akhir Januari lalu dan viral.

"Lihat yang dilakukan guru ini ke seluruh kelas," ujar Alan dalam video 'jahitannya' sembari memberi stiker 'terpana' pada video tersebut.

Ia pun lantas mencoba menghubungi Tri Adinata. Zoom meeting antara Alan Walker dan Tri Adinata diunggah Alan ke akun Tiktoknya pada 16 Mei lalu.

Dalam zoom meeting itu Alan memberi kejutan kepada sang guru dan murid-muridnya dengan mengundang mereka tampil di konser sang DJ muda.

"Tapi saya rasa mereka belum paham. Maka dari itu, saya terbang langsung ke Indonesia dari New York di menit-menit terakhir ini, hanya untuk ke sekolah ini untuk menemui mereka dan secara langsung menyerahkan tiket ke tangan mereka sehingga mereka bisa datang ke konser saya," ujar Alan.

Sementara itu, sang guru musik viral Tri Adinata tak mampu membendung rasa harunya saat sang idola melintasi benua hanya untuk menemui ia dan murid-murid.

Kedatangan Alan baginya bak mimpi yang jadi nyata. Selain berdialog, Tri Adinata bersama murid-muridnya juga berkesempatan bernyanyi bersama sang idola.

Rasa senang kian memuncak karena Alan Walker mengundang Tri Adinata dan murid-muridnya untuk tampil bersama di panggung konsernya Juni mendatang.

"Dikunjungi sang idola @alanwalkermusic ke sekolah bertemu dengan murid-murid saya dan bernyanyi bersama adalah sebuah mimpi yang terwujud jadi nyata. Terbang dari Amerika 28 jam langsung ke Medan, buat hati ini haru luar biasa. Thanks Alan," tulis Tri Adinata di akun instagram pribadinya. (K68)

1716911204_c8aaeb85-7f03-4989-87af-e6d9ed034869. Perbesar

Alan Walker memberi reaksi dengan 'menjahit' dan mengunggah video viral dari akun instagram @triadinata91. Video tersebut berisi aksi menyanyi bersama lagu Alan Walker yang dilakukan Tri Adinata, guru di SMA Al Azhar Medan dengan murid-muridnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel