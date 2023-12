Cek Harga Pangan di Sumut Jelang Nataru, Komoditas Bawang Masih Memimpin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Medan – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, sejumlah kebutuhan pokok di Sumatra Utara (Sumut) terpantau alami pergolakan harga.

Dari laman Harga Pangan Sumut yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut yang diakses pada Minggu (24/12/2023), per 22 Desember 2023 komoditas yang harganya fluktuatif antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging ayam hingga telur ayam ras.

Bawang merah lokal, misalnya, tercatat berada di kisaran harga Rp34.737 per kilogram per Jumat (22/12/2023), atau naik sekitar Rp631 (1,8%) dari hari sebelumnya (21/12/2023) yang tercatat Rp34.106 per kilogram.

Harga bawang merah saat ini juga terbilang naik sebesar 6,7% dibanding minggu lalu, di mana saat itu rata-rata harganya tercatat Rp32.569 per kilogram.

Pada November 2023, komoditas bawang merah lokal bahkan tercatat masih di kisaran harga Rp26.681 per kilogramnya.

Begitupun dengan bawang putih yang naik 5,0% dari minggu kedua Desember. Di minggu ketiga Desember ini, harga bawang putih tercatat menyentuh angka Rp37.463 per kilogram dari minggu sebelumnya yang di kisaran Rp35.689 per kilogram.

Peningkatan harga di banding minggu sebelumnya juga terlihat pada komoditas daging ayam broiler dan telur ayam ras.

Harga rata-rata komoditas ini pada 22 Desember kemarin sebesar Rp30.248 per kilogram untuk ayam broiler, dan Rp27.897 untuk per kilogram telur ayam ras.

Jika dibandingkan dengan komoditas yang telah disebut sebelumnya, kenaikan harga daging ayam broiler dan telur ayam ras ini relatif kecil.

Harga ayam broiler naik sebesar Rp810 dibanding harga minggu lalu yang berkisar Rp29.438 per kilogram, sementara telur ayam ras naik sebesar Rp97 per kilogramnya dari minggu lalu yang sebesar Rp27.800.

Selain itu, komoditas yang juga terpantau naik jelang perayaan Natal 2023 ini ialah tepung terigu.

Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung saat dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, tepung terigu menjadi salah satu komoditas yang masuk pantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut lantaran diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan seiring antusias masyarakat membuat kue kering untuk merayakan Natal.

Dari laman tersebut terpantau komoditas tepung terigu jenis protein sedang mengalami kenaikan sebesar 1,2% dibanding minggu kedua Desember. Per 22 Desember, terigu berada di level harga Rp13.524 per kilogram.

Sementara untuk komoditas cabai merah keriting yang sempat memicu inflasi gabungan 5 kota IHK di Sumut bulan lalu, di minggu ketiga Desember ini terpantau relatif stabil.

Per 22 Desember 2023, cabai merah keriting sudah berada di level Rp41.175 per kilogram, dibanding harga di awal desember yang sempat menyentuh level Rp52.241 per kilogram.

Begitupun komoditas beras medium yang dalam beberapa bulan terakhir memang harganya melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

Saat ini, harga beras kualitas medium di pasaran rata-rata Rp13.635 per kilogram dari HET Rp11.500 per kilogram. Kendati tinggi, harga beras kualitas medium tersebut terpantau relatif stabil sejak awal Desember hingga jelang perayaan Nataru 2024. (K68)

