Diikuti Ratusan Karya, PHR Umumkan Pemenang PENA 2023

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengumumkan dan memberikan penganugerahan kepada para pemenang ajang Pertamina Hulu Rokan News Award (PENA) 2023, di Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Rabu (27/9/2023). Ajang tersebut merupakan adaptasi dari ajang AJP oleh PT Pertamina (Persero) dengan kekhususan media yang ada di Provinsi Riau.

Para peserta PENA 2023 berasal dari berbagai penjuru Riau, mulai dari Pekanbaru hingga Pulau Bengkalis. Peserta mengirimkan karya jurnalistik yang pernah dipublish di periode 1 Januari – 31 Agustus 2023. Terdapat 5 kategori lomba, yakni: kategori media cetak, online, essay foto, televisi (TV) dan radio.

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Edwil Suzandi menyampaikan, bahwa ajang ini merupakan salah satu bentuk penghargaan PHR kepada insan pers yang telah mendukung ketahanan energi dan menyebarkan berita positif PHR.

"PHR WK Rokan telah berkontribusi terhadap migas di negeri ini, kami tidak hanya sekedar produksi, tapi juga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. PHR berkomitmen untuk bisa menjamin pergerakan ekonomi Riau dan berkontribusi terhadap taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi. Peran wartawan sangat penting, dalam mendukung ketahanan energi," ungkapnya.

Corporate Secretary PHR WK Rokan, Rudi Ariffianto menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para pemenang karya yang telah melalui proses penjurian yang ketat.

Dijelaskannya, PENA merupakan wujud dari keinginan dan komitmen PHR untuk ikut mendorong insan media menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermutu dan mengunggah publik, bahwa mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional merupakan tanggung jawab kita bersama

Ia mengungkapkan, untuk kemajuan bangsa, media sangat berperan dalam mencerdaskan masyarakat secara luas. Yang mana media juga merupakan salah satu pilar pendidikan, selain keluarga, sekolah, dan lingkungan.

Adapun cakupan tema dari PENA 2023 tersebut tidak hanya melombakan pemberitaan yang sudah pernah ditayangkan seputar kegiatan migas saja, namun juga fokus kepada pemberitaan energi dan kegiatan sosial perusahaan.

Kegiatan PENA ini bertujuan memberikan apresiasi kepada jurnalis yang memiliki kepedulian dan tugas menyebarkan informasi seputar kegiatan energi di Indonesia atas karya-karyanya yang edukatif dan mendorong solusi konstruktif untuk pengembangan dan kemajuan energi nasional.

Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Yanin Kholison juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, industri energi dan migas secara khusus mesti ditopang sinergi, khususnya media.

"Untuk itu kami berikan apresiasi dan bangga atas kontribusi insan pers dalam mendukungnya melalui ajang PENA 2023. Blok rokan merupakan blok migas yang masih menjadi andalan produksi nasional sebesar 30 persen produksi nasional," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Riau Sri Mekka, menyampaikan apresiasi terhadap PHR, yang juga mendukung keterbukaan informasi. "Wartawan merupakan mitra kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang semua dalam ajang PENA," katanya.

Sejak dibuka 10 April 2023 hingga batas akhir 31 Agustus 2023, terdapat 129 karya jurnalistik yang masuk. Ini membuktikan bahwa PENA 2023 banyak diminati jurnalis Riau sebagai wadah mengasah potensi dan berkompetisi secara profesional. Sebanyak 30 orang wartawan mendapat apresiasi, yaitu pemenang 1, 2, 3 dan finalis di masing-masing kategori.

Adapun para pemenang, di antaranya:

Kategori Media Cetak

1. Gema Setara (Riau Pos) - Judul karya Secebis Ikhtiar PHR - Peternak Desa Mukti Sari Mengeliminir GRK Sebelum Metana jadi Bencana

2. Eka Kurniati (Surat Kabar Genta) - Judul karya Kampung Patin Koto Masjid From Zero to Hero

3. Henny Elyati (Riau Pos) - Judul karya Si Hitam' Meliuk Membelah Perut Bumi

Finalis

- Saparudin Koto (Metro Riau) - Judul karya Tingkatkan Produksi dengan Menginjeksi Uap Panas ke Perut Bumi

- Abdul Razak (Koran Harian Tanjakan) - Judul karya Kolaborasi HNSI dan PHR untuk Energi Positif Nelayan Dumai

- Miswanto (Dumai Pos) - Judul karya Sentuhan Perwira Mewujudkan Kebutuhan Energi Dalam Negeri Tancapan Pipa ke Perut Bumi membangun Produksi PHR Semakin Kuat

Kategori Media Online

1. Melba Ferry Fadly (Bertuahpos.com) - Judul karya Melihat ‘Cara Alam Bekerja’ di Ekoriparian dan Taman Kehati

2. Rinai Binai Kasih (Halloriau.com) - Judul karya Hikayat Togar: Harmoni Gajah dan Manusia yang Tak Sekedar Mimpi

3. Theo Rizky (Tribunpekanbaru.com) - Judul karya Meraup Cuan dan Menjaga Lingkungan, Begini Cara Bank Jatah

Finalis

- Fithriady Syam (Surat Kabar Genta) - Judul karya “Seng Arun” Hidup Berkecukupan Bersama Kawanan

- Muhammad Amin (Riaupos.co) - Judul karya Menghalau Resah Kilau Jelantah

- Fitri Mayani (Riauterkini.com) - Judul karya Program Agroforestry PHR, Selamat Gajahnya Lestari Hutannya Sejahtera Petaninya

Kategori Media TV

1. Fitra Asrirama (Metro TV) - Judul karya Gajah Sumatera Terancam Punah di Riau

2. Oki Sulistio (Net Mediatama TV) - Judul karya Preventing Conflict Between Elephants And Humans Through GPS Collar Instalation

3. Melba Ferry Fadly (Bertuah Pos) - Judul karya Yuk Menabung Minyak Jelantah di Bank Jatah

Finalis

- Irwansyah (TVRI) - Judul karya Tantangan 600 Sumur Minyak Baru oleh Presiden

- Yogi Sasta Raharja (Riau TV) - Judul karya PHR Permudah Pantau & Lindungi Gajah dengan GPS Collar

- Indra Yosserizal (MNC Media) - Judul karya Peternak Ubah Kotoran Sapi Menjadi Biogas

Kategori Media Radio

1. Prima Ermad (Radio Bharabas) - Judul karya Bank Jatah Dukungan PHR untuk Pemberdayaan, Jaga Lingkungan dan Lindungi Kesehatan Masyarakat

2. Muhammad Rizal (Radio Smart FM) - Judul karya Komitmen PHR Terhadap Konservasi Alam

3. Tengku Sa'id Muhammad Iqbal (RRI Bengkalis) - Judul karya Gajah dan Manusia Hidup Selaras

Finalis

- Niky Rahardianto (RRI Pekanbaru) - Judul karya Taman Ekoparian dan Kehati Komitmen PHR Jaga Lingkungan

- Tongkulem Siregar (RRI Pekanbaru) - Judul karya Putra Putri Riau Menerima Beasiswa dari PHR

Kategori Essay Foto

1. Wahyudi (Riauaktual.com) - Judul karya Komitmen PT PHR Melindungi Gajah Sumatera

2. Hendry Kuswoyo (Riaupembaruan.com) - Judul karya Pengembangan Bandar Bakau Sebagai Eco edu wisata

3. Theo Rizky (Tribun Pekanbaru) - Judul karya Bank Jatah Binaan PHR Sukses Raup Cuan dan Selamatkan Lingkungan dari Bisnis Minyak Jelantah

Finalis

- Dedy Sutisna (Riauonline.co.id) - Judul karya PT Pertamina Hulu Rokan Bersinergi Dukung Program Konservasi Gajah Sumatera

- Evan Gunanzar (Riau Pos) - Judul karya Manfaatkan Energi Ramah Lingkungan Mulai dari Pedesaan

- Bambang Gusfriyadi (Riaulantang.com) - Gajah Hewan Setia dan Mengerti Dengan Kawanannya.

