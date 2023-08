Catat! Tarif Baru Bongkar Muat Peti Kemas di Batam Berlaku Besok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mulai efekif memberlakukan tarif baru untuk kegiatan bongkar muat peti kemas dan pass penumpang internasional di Pelabuhan Batu Ampar mulai Senin (14/8/2023).

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar menjelaskan, tarif baru tersebut akan diterapkan efektif per tanggal 14 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB.

BP Batam secara resmi menetapkan tarif container handling charge (CHC) peti kemas FCL (full container load) ukuran 20 feet isi sebesar Rp 603.000 per boks; ukuran 20 feet kosong sebesar Rp440.000 per boks; ukuran 40 feet isi sebesar Rp875.000 per boks; dan ukuran 40 feet kosong sebesar Rp 655.000 per boks.

Selain itu, juga turut diatur penyesuaian tarif non-container handling charge (CHC) dan tarif penumpukan peti kemas.

"Penyesuaian tarif ini dilakukan mengingat BP Batam telah melakukan perbaikan infastruktur dan suprastruktur di Pelabuhan Batu Ampar untuk meningkatkan pelayanan kegiatan bongkar muat peti kemas," ungkapnya.

BP Batam juga sudah menyiapkan konsep pengembangan Pelabuhan Batu Ampar menjadi terminal peti kemas yang modern demi meningkatkan efisiensi bongkar muat peti kemas.

Pemberlakukan ini mengacu setelah diterbitkannya Surat Edaran (SE) nomor 17 Tahun 2023, tentang Tarif Pelayanan Bongkar/Muat Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar dan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Penerapan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) nomor 27 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan pada tanggal 10 Agustus 2023.

Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4/2023 ini juga mengatur tarif pass penumpang internasional yang mengalami penyesuaian dari Rp65.000 menjadi Rp100.000 per orang sekali masuk.

Selain itu, diatur pula tarif layanan baru untuk kegiatan labuh dan tambat kapal pesiar/cruise, yakni sebesar Rp 40 per GT/kunjungan untuk jasa labuh kapal pesiar berbendera dalam negeri dan Rp1.118 per GT/kunjungan untuk jasa labuh kapal pesiar berbendera luar negeri.

Sedangkan tarif tambat kapal pesiar berbendera dalam negeri adalah Rp40 per GT/Etmal dan tarif tambat kapal pesiar berbendera luar negeri adalah Rp792 per GT/Etmal.

Dendi berharap pemberlakukan penyesuaian tarif baru ini dapat dilaksanakan oleh seluruh pengguna jasa pelabuhan barang dan pelabuhan penumpang guna peningkatan pelayanan kegiatan bongkar muat barang maupun layanan penumpang di wilayah Pelabuhan Bebas Batam.

"Penetapan tarif ini telah melalui beberapa tahap sosalisasi dan pada akhirnya disepakati Asosiasi Jasa Kepelabuhanan," imbuhnya.

