New Agya Ditarget Laku 50 Unit per Bulan di Sumsel

Bisnis.com, PALEMBANG -Auto2000, diler utama mobil Toyota, menargetkan penjualan New Agya dapat mencapai 50 unit per bulan sepanjang tahun 2020 di Sumatra Selatan.

Kepala Cabang Auto2000 Veteran Said Ali mengatakan pihaknya optimistis kehadiran varian baru dari segmen hatchback itu dapat menarik minat konsumen.

“Selama ini Agya berkontribusi cukup besar terhadap penjualan mobil di Sumsel,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (20/3/2020).

Said mengatakan sebelum adanya New Agya, pihaknya mencatat penjualan Agya mencapai 39 unit per bulan. Penjualan tersebut berkontribusi sebesar 22,3 persen terhadap total penjualan Agya di Sumatra.

Sementara itu Kepala Cabang Auto2000 Tanjung Api-Api (TAA) Herry Deswanto menambahkan saat diperkenalkan pada 2013 lalu, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia, yakni segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern.

“Toyota New Agya dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terutama untuk kalangan anak muda modern,” katanya.

Berdasarkan data dari Toyota Astra Motor (TAM) di segmennya sendiri sepanjang tahun 2013 hingga Februari 2020 ini telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 841.572 unit secara nasional.

Agya berkontribusi 33,1 persen dengan total penjualan 278.465 unit di seluruh Indonesia.

Kepala Cabang Auto2000 Plaju Handy Soen melanjutkan New Agya tampil sebagai sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

Diketahui, tipe terendah New Agya dijual dengan harga Rp153,85 juta dan tipe tertingginya kami jual dengan harga Rp178,65 juta OTR Palembang.