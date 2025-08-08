Bisnis Indonesia Premium
Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam

BCA menggelar program sertifikasi halal bagi 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Batam.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:15
BCA menggelar program sertifikasi halal bagi 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Batam.
BCA menggelar program sertifikasi halal bagi 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Batam.

Bisnis.com, BATAM - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar program sertifikasi halal bagi 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Batam, Jumat (8/8/2025).

Direktur BCA Hendra Tanumihardja yang membuka langsung acara ini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu UMKM di Batam agar bisa memenuhi standar halal, memperoleh dukungan penerbitan sertifikat halal gratis, serta peningkatan kuaitas produk dan pasar untuk memperkuat bisnis.

"Melalui sertifikasi halal ini, BCA mendukung langkah pemerintah memperkuat ekosistem industri halal sekaligus mendorong perkembangan UMKM di Batam," katanya.

Selain memfasilitasi biaya penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM, BCA juga membantu para peserta untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

Selanjutnya BCA membantu pelaku UMKM mengoptimalisasi transaksi usaha melalui pembukaan rekening secara daring, aktivasi metode pembayaran QRIS melalui aplikasi merchant BCA, akses ke fasilitas pembiayaan usaha dan produk lainnya, hingga edukasi pengembangan kapasitas UMKM melalui tiga pilar mulai dari pelaku, pasar dan produk, serta business model canvas.

Setelah pelatihan berakhir, BCA memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk mendapatkan coaching clinic serta pelatihan digital marketing secara online dan terjadwal.

"Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku UMKM, terutama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk," jelasnya.

Menurut Hendra, urgensi sertifikat ini semakin besar karena Indonesia merupakan negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia.

"BCA bertekad melanjutkan program sertifikasi halal, dan memfasilitasi penerbitan 2.000 sertifikat halal bagi UMKM sepanjang 2025," paparnya.

Sejak 2023, BCA telah memfasilitas penerbitan 3.000 sertifikat halal bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah. Secara rinci, tahun 2023 BCA membantu pencetakan 2.000 sertifikat halal bagi UMKM di 24 kota/kabupaten di 13 provinsi, lalu tahun berikutnya 1.000 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 10 kota/kabupaten di 9 provinsi.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan pihaknya sangat antusias melanjutkan program sertifikasi halal dan pelatihan UMKM tahun ini.

"Seluruh materi pelatihan dan pembinaan telah dirancang khusus untuk membantu UMKM menjawab berbagai kendala dalam menjalankan bisnis, terutama di dalam koridor halal," ungkapnya.

Secara keseluruhan, acara ini diikuti oleh 300 peserta UMKM yang semuanya bergerak di sektor kuliner. Pembukaan sertifikasi halal dan pelatihan UMKM 2025 BCA di Batam dihadiri Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Riki Rionaldi; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam Salim; Kepala OJK Provinsi Kepri Sinar Danandjaya; Kepala Tim Implementasi KEKDA Bank Indonesia Kepri Adik Afrinaldi; LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Abdur Rozaki, serta Direktur BCA Hendra Tanumihardja. (239)

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

Topik

