Pasca Lebaran, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (11/4) Turun

Harga TBS sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara tercatat turun menjadi Rp3.686,65 per kilogram pada hari ini, Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, MEDAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terpantau kembali turun pasca Idulfitri.

Hari ini, Jumat (11/4/2025), TBS sawit petani Sumut telah berada di level Rp3.686,65 per kilogram (kg), turun dari pekan lalu yang masih berada di kisaran Rp3.704,05 per kilogram.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara (Disbunak Sumut) Dewiana mengatakan, harga TBS petani mitra Sumut yang ditetapkan oleh Tim Rumus Harga pada minggu ini kembali terkoreksi sekitar 17,40 poin. Penurunan harga minyak sawit mentah (CPO) disebut Dewi jadi penyebab.

"Iya, ada selisih sedikit dari Rp3.700-an pada minggu lalu jadi Rp3.680-an minggu ini karena harga CPO global juga lagi turun," kata Dewi, Jumat (11/4/2025).

Adapun, pada periode Lebaran kemarin harga TBS petani mitra Provinsi Sumut untuk tanaman usia 10—20 tahun juga ditetapkan turun, sehingga ini adalah penurunan kedua berturut-turut selama periode Lebaran 2025.

Penetapan harga TBS sawit yang diproduksi oleh petani pekebun di Sumatra Utara mengacu pada perkembangan harga sejumlah komponen yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, maupun harga pasar CPO.

Dewi mengatakan, rata-rata harga acuan CPO lokal maupun ekspor saat ini turun menjadi Rp14.572,37 per liter dari sebelumnya Rp14.818,24 per liter. Dua periode sebelumnya, harga acuan tersebut bahkan mencapai 14.956,78 per liter.

Bersamaan, harga kernel lokal juga terus menanjak hingga kini Rp13.659 per kilogram dari sebelumnya menjadi Rp13.539,43 per kg.

"Rendemen CPO tertinggi masih dipegang oleh tanaman usia tanaman 10—20 tahun, yakni sebesar 22,34%. Sementara faktor “K” nya sebesar 93,51%," ujar Dewi.

Dewi menegaskan bahwa harga yang ditetapkan ini berlaku bagi petani sawit mitra Pemprov Sumut.

“Kami harap harga ini menjadi acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani di Sumut periode 10—15 April 2025:

Usia 3 tahun = Rp2.853,41

Usia 4 tahun = Rp3.126,10

Usia 5 tahun = Rp3.316,09

Usia 6 tahun = Rp3.410,20

Usia 7 tahun = Rp3.439,33

Usia 8 tahun = Rp3.532,75

Usia 9 tahun = Rp3.598,07

Usia 10—20 tahun= Rp3.686,65

Usia 21 tahun = Rp3.679,66

Usia 22 tahun = Rp3.631,97

Usia 23 tahun = Rp3.596,54

Usia 24 tahun = Rp3.479,35

Usia 25 tahun = Rp3.374,43

