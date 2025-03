Targetkan Pasar Amerika, Kepri Ekspor Perdana Ikan Anggoli ke Hawai

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BATAM - Kepulauan Riau (Kepri) melakukan ekspor perdana ikan anggoli (Pristipomoides sp) ke Hawai, Amerika, Selasa (4/3/2025).

Adapun total volume ekspor sebanyak 0,5 ton, dengan nilainya mencapai Rp107,81 juta.

Ekspor perdana ini difasilitasi oleh Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepri di Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah.

"Karantina Kepri memastikan ikan yang akan diekspor bebas dari hama penyakit dan kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan, demi memastikan keamanan pangan," ujar Kepala Badan Karantina Kepri Herwintarti.

Herwin menjelaskan tiap negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai impor produk perikanan. Karantina memastikan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan telah dipenuhi, sehingga karantina berperan menjadi 'economic tools'.

"Tindakan karantina untuk memastikan kesehatan komoditas. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium. Setelah terpenuhi, Karantina menerbitkan sertifikat kesehatan. Ini sebagai jaminan keberterimaan produk di negara tujuan," paparnya.

Satpel RHF mencatat dalam aplikasi Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust), frekuensi ekspor ikan anggoli segar sepanjang tahun 2024 sebanyak tiga kali dengan volume 1,05 ton dengan nilai total Rp407,65 juta.

Ekspor perdana ikan anggoli segar ke Amerika adalah langkah penting dalam memperluas pasar internasional untuk produk perikanan.

Ikan anggoli dikenal dengan kualitas dan cita rasanya, memiliki potensi besar di pasar luar negeri, terutama di Amerika yang merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk hidangan laut.

"Ekspor ikan anggoli segar ke Amerika tidak hanya membuka peluang pasar baru, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran karantina dalam memastikan keamanan, kualitas, dan kelestarian produk perikanan. Melalui prosedur yang benar, eksportir dapat memaksimalkan potensi ini dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan," pungkasnya.