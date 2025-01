3.010 Siswa di Pekanbaru Mulai Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sebanyak 3.010 siswa di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, mulai menikmati makan bergizi gratis hari ini, Senin (13/1/2024).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) Tuah Madani Larissa menjelaskan program makan siang bergizi ini merupakan salah satu inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

"Namun, memang belum semua sekolah di Pekanbaru mendapat manfaat dari program ini. Untuk tahap awal, delapan sekolah telah ditetapkan sebagai penerima makan siang gratis," ujarnya, Senin (13/1/2025).

Dia menyebutkan delapan sekolah tersebut terdiri dari tiga TK, tiga SD, satu madrasah tsanawiyah (MTs), dan satu SMA.

Rinciannya yaitu tiga TK yang mendapatkan program ini adalah TK Harapan Bangsa Muhajirin, RA Al Hidayah, dan TK Ramadhani.

Sementara untuk tingkat SD, ada SD Negeri 167 Pekanbaru, SD IT Fadhillah, dan SD IT Al Hidayah. Sedangkan untuk MTs dan SMA, yaitu MTs Fadhillah dan SMA IT Fadhillah Pekanbaru.

Kemudian untuk pendistribusian makan siang dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan jam istirahat masing-masing sekolah.

"Sehingga siswa dapat menikmati makan siang mereka dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas belajar," ungkapnya.

Meski baru dimulai di delapan sekolah, program ini diharapkan dapat terus diperluas agar semakin banyak siswa di Pekanbaru yang menerima manfaat.

Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung generasi muda agar tumbuh sehat dan berprestasi.