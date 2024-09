Harga Sawit Sumut Turun Rp14,96 per Kg pada 22 September 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN – Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) tak mampu melanjutkan kenaikan harga yang telah terjadi selama tiga minggu berturut-turut hingga pekan ini tercatat turun jadi Rp3.158,65 per kilogram (Kg).

Selisih harga TBS sawit yang ditetapkan pekan ini dengan pekan sebelumnya memang tipis yakni Rp14,96 per kg. Minggu lalu, harga TBS petani mitra Sumut berkisar Rp3.173,61 per kilogram (kg). Namun, selisih akibat turunnya harga TBS petani sawit pekan ini terpantau lebih banyak dari selisih kenaikan pekan lalu.

Dari catatan Bisnis, selisih akibat kenaikan harga TBS sawit pekan lalu sebesar Rp11,54 per kg, sedangkan selisih akibat penurunan pekan ini sebanyak Rp14,96 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara Dewiana mengatakan, penurunan harga TBS imbas dari harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang juga turun.

"Ada penurunan harga CPO lokal maupun ekspor, dari Rp13.107,50 jadi Rp13.083 per kg minggu ini," kata Dewiana kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Tak hanya CPO, harga inti sawit atau kernel lokal juga terpantau turun jadi Rp9.365,85 per kg dari sebelumnya di level Rp9.576,50 per kg, atau turun sekitar Rp210,65 per kg.

Sedangkan indeks 'K' yang digunakan pada September ini yakni 93,07%. Adapun rendemen CPO tertinggi sebesar 22,34%.

"Penetapan harga TBS petani mitra Sumut ini didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar CPO. Diharapkan bisa dipedomani sebagaimana mestinya," pungkas Dewi.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani di Sumut yang berlaku hingga 24 September 2024:

• Usia 3 tahun = Rp2.450,77,-

• Usia 4 tahun = Rp2.682,03-

• Usia 5 tahun = Rp2.836,44,-

• Usia 6 tahun = Rp2.916,48-

• Usia 7 tahun = Rp2.944,13,-

• Usia 8 tahun = Rp3.021,40,-

• Usia 9 tahun = Rp3.079,50,-

• Usia 10-20 tahun= Rp3.158,65,-

• Usia 21 tahun = Rp3.151,87,-

• Usia 22 tahun = Rp3.109,25,-

• Usia 23 tahun = Rp3.077,60,-

• Usia 24 tahun = Rp2.972,88,-

• Usia 25 tahun = Rp2.879,12,-

