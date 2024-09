Harga TBS Sawit Hari Ini (15/9) di Sumatra Utara, Sentuh Rp3.173,61 per Kg

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terpantau kembali naik pekan ini, mencapai Rp3.173,61 per kilogram (kg).

Bisnis.com, MEDAN – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani mitra di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terpantau kembali naik pekan ini. Harga buah sawit mentah ini mencapai Rp3,17 juta per ton atau setara Rp3.173,61 per Kilogram (kg).

Pekan lalu, TBS sawit yang dihasilkan oleh kebun milik petani mitra Pemprov Sumut ditetapkan seharga Rp3.162,07 per kg. Capaian ini terjadi kenaikan Rp11,54 per kg. Sedangkan jenis pohon sawit yang harga buahnya ditawar Rp3,17 juta per ton ini adalah tanaman usia 10-20 tahun.

"Pekan lalu selisihnya sekitar Rp79,43 per kilogram. Pekan ini lebih sedikit lagi, Rp11,54 per kg," kata Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara Dewiana, Minggu (15/9/2024).

Dewiana mengatakan, terjadi pergerakan harga CPO atau minyak sawit mentah yang mempengaruhi harga pembelian TBS petani di Sumut.

Pekan ini, harga CPO lokal maupun ekspor tercatat terus menghijau, yakni menyentuh Rp13.107,50 per kg dengan selisih Rp21,- per kg dari pekan lalu. Minggu sebelumnya, harga CPO lokal dan ekspor tercatat sebesar Rp13.086,50 per kilogram.

Kenaikan serupa juga tampak pada harga kernel lokal atau inti sawit yang semakin menanjak ke level Rp9.576,50 per kg, atau naik sekitar Rp153,21 per kg dari harga sebelumnya.

"Harga kernel lokal memang terpantau terus naik sejak Agustus hingga sekarang. Di awal Agustus, kernel lokal ditetapkan di kisaran Rp8.986,45 per kg," kata Dewi.

Sedangkan faktor 'K' yang digunakan pada September ini 93,07%.

"Penetapan harga TBS petani mitra Sumut ini didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar CPO. Diharapkan bisa dipedomani sebagaimana mestinya," pungkas Dewi.

Harga TBS Sawit Acuan produksi petani bermitra di Sumatra Utara

(Periode hingga 17 September)