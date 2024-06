Delegasi NSI Diajak Kunjungi Toba Caldera Resort, Upaya Promosi Proyek Investasi Sumut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SIMALUNGUN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut melalui North Sumatra Invest (NSI) mengajak para Konsulat Jenderal dan Konsulat Kehormatan sejumlah negara mitra di Medan kunjungi Toba Caldera Resort.

Site visit NSI bersama para delegasi tersebut menjadi upaya mempromosikan proyek-proyek investasi yang ada di Sumut.

Sekretaris Daerah Sumut Arief S Trinugroho mengatakan, saat ini sektor investasi jadi salah satu fokus pemerintah untuk menggerakkan pembangunan di dalam negeri di tengah situasi perekonomian yang semakin berat.

Para delegasi yang mengikuti site visit ke sejumlah proyek investasi di Sumut diharapkan jadi pembuka akses masuknya investor asing ke Sumut.

"Kegiatan ini untuk menginformasikan kepada mereka terkait peluang investasi yang ada di Sumut. Tentunya kita berharap melalui konsul-konsul ini informasi mengenai peluang investasi di Sumatra Utara sampai ke negara masing-masing," kata Arief di sela kunjungan ke Toba Caldera Resort, Selasa (25/6/2024).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut IGP Wira Kusuma mengatakan, NSI terus memformulasikan cara-cara baru guna menarik perhatian investor.

Perbaikan iklim investasi disebut Wira juga telah dilakukan Pemprov Sumut, diantaranya dengan mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023, menggunakan online single submission untuk layanan investasi, hingga memperbaiki infrastruktur penunjang.

Upaya-upaya itu disebut Wira akan dapat memperkuat daya saing Sumut.

"Ini adalah cara kita membuat proyek [investasi] kita menjadi menarik, sehingga berdaya saing. Kita juga memiliki banyak keunggulan, dari sisi populasi juga dari sisi tenaga kerja," kata Wira.

Lebih lanjut Wira mengungkapkan bahwa North Sumatra Invest telah sejak lama menjalin komunikasi dengan para Konsulat Jenderal maupun perwakilan di luar negeri dalam rangka pemasaran proyek investasi.

Dia menyebut proyek investasi khususnya yang ready to offer atau yang telah clean and clear di Sumut perlu disampaikan dengan baik dan lengkap agar menarik investor, termasuk dari sisi return of investmentnya, salah satunya melalui site visit ini.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut juga akan menggelar NSI Day pada 3 Juli mendatang di mana akan ada showcasing proyek-proyek investasi strategis, tidak hanya di Sumatra Utara namun juga di Sumatra.

"Mudah-mudahan upaya-upaya yang bertahun-tahun dilakukan ini semakin menarik perhatian investor di Sumut," pungkasnya.

Terdapat 8 (delapan) delegasi negara mitra NSI yang mengikuti Site Visit ke sejumlah Proyek Investasi Strategis di Sumut pada 25-26 Juni 2024, yakniKonjen RI di Penang, Konjen Singapura di Medan, Konjen USA, Konjen Jepang, Konjen Malaysia, dan Konjen Tiongkok.

Site visit ini membawa pula beberapa Konsulat Kehormatan Belanda di Medan, Konsulat Kehormatan Jerman, Konsulat Kehormatan Thailand di Medan.

Adapun dalam kunjungan NSI dan delegasi ke Toba Caldera Resort pada Selasa (25/6/2024) diisi dengan penyampaian peluang investasi oleh sejumlah kepala daerah, antara lain peluang investasi Pembangunan Pusat Pasar Berastagi oleh Pemkab. Karo, peluang investasi Agrowisata Lumbanjulu oleh Bupati Toba Poltak Sitorus, serta Pembangunan Kawasan Terintegrasi Bukit Lawang-Tangkahan oleh Pemkab. Langkat.

Adapula pemaparan dari Direktur Proyek Toba Caldera Resort Direktur Industri dan Pengembangan Bisnis BPODT Raja Malam Tarigan. (K68)