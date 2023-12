Pertamina Sebut Kebutuhan BBM di Kepri Turun Selama Periode Nataru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BATAM - Guna menjamin stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 di Kepulauan Riau (Kepri), Pertamina Patra Niaga membentuk tim Satgas Nataru yang akan bertugas hingga 7 Januari 2024.

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Rayon II Kepri Gilang Hisyam Hasyemi mengatakan terjadi penurunan terhadap tren konsumsi BBM dan LPG menjelang libur Nataru di Kepri.

Ia menyebut khusus di Kepri, tingkat konsumsi BBM yang normalnya sebesar 1.246 kiloliter (KL) menjadi 1.161 KL per hari. Begitu juga dengan konsumsi Gasoil sebesar 397 KL turun menjadi 390 KL per hari. Sementara itu, konsumsi LPG diprediksi turun dari 233 MT menjadi 218 MT per hari.

"Kami mencoba melihatnya itu berdasarkan tren konsumsi BBM dan LPG di tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Meskipun prediksi konsumsi BBM dan LPG turun, kami tetap siap sedia untuk melayani apabila ada peningkatan konsumsi BBM dan LPG," katanya di Batam, Rabu (20/12/2023).

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan adapun upaya Pertamina dalam pengamanan pasokan BBM dan LPG, yakni peningkatan stok BBM dan LPG di fuel terminal dan lembaga penyalur, penambahan mobil tangki dan SPBU Kantong, membentuk posko Satgas Nataru di kantor region, kantor cabang, fuel terminal dan depot LPG.

Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan pemerintah, BUMN lain, serta TNI dan Polri untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar.

Selama Satgas Nataru, Pertamina juga telah menyediakan layanan khusus BBM di jalur potensial wilayah Sumbagut meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur utama di wilayah Sumbagut berupa 359 SPBU Siaga, 25 motoris, 38 mobil tangki stand by (SPBU Kantong), dan 7 posko kesehatan.

Layanan khusus LPG berupa 701 agen LPG PSO siaga, 156 agen LPG NPSO siaga, 35.675 pangkalan LPG PSO siaga, 5.483 pangkalan LPG NPSO siaga dan 81 SPBE LPG PSO/NPSO siaga.

"Prinsipnya kita siap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang merayakan ibadah Natal maupun masyarakat yang akan melaksanakan wisata," pungkasnya.(K65)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News