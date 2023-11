Saham PURI Masuk Top Gainers, Lanjutkan Serah Terima Unit Apartemen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Puri Global Sukses, Tbk, salah satu emiten properti di Tanah Air mencatatkan kinerja kenaikan harga saham yang signifikan pada pekan ini, atau masuk dalam top gainers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) selama perdagangan 30 Oktober – 3 November 2023, saham PT Puri Global Sukses Tbk. (PURI) membukukan kenaikan 29,25% menjadi Rp274 per lembar atau dari sebelumnya berada pada level Rp212.

Direktur Utama PURI Eko Saputro Wijaya mengatakan selain kinerja saham yang positif, manajemen perseroan juga terus melanjutkan proses serah terima unit apartemen Permata Residences kepada konsumennya.

Perbesar

"Dalam proses serah terima yang dilakukan, perusahaan menekankan pentingnya kualitas produk dan tepat waktu dalam menjaga kepercayaan konsumen," ungkapnya Sabtu (4/11/2023).

Apartemen Permata Residences, yang baru-baru ini telah menyerahkan 99 unit apartemen sejak awal hingga akhir Oktober 2023, dan menandai kemajuan yang baik dalam proyek yang telah dipasarkan sejak 2019.

Dia menyebutkan pihaknya menawarkan 292 unit apartemen dengan konsep modern dan beragam fasilitas yang memadai, seperti rooftop gym, rooftop garden, dan exclusive sky garden. Kelebihan lainnya dari apartemen ini adalah dengan harga mulai dari Rp300 juta per unit, yang dapat dicicil melalui KPA di Bank rekanan PURI.

Lokasi proyek ini berlokasi di kawasan Permata Regency-Batam yang sangat strategis, terintegrasi dengan berbagai fasilitas di sekitarnya seperti pusat kuliner, universitas, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

"Untuk mengapresiasi konsumen, PURI memberikan berbagai promo menarik bagi pembelian unit hingga 21 Januari 2024 mendatang, berupa penawaran berbagai hadiah menarik dalam acara undian LUCKY PURIERES, mulai dari apartemen The Monde City, mobil All New Honda HR-V, hingga berbagai perangkat rumah tangga dan voucher belanja," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News