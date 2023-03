Harga Daging Ayam Meroket, Pemprov Sumsel Imbau Pedagang Jangan Permainankan Harga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PALEMBANG – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menilai kenaikan harga beberapa komoditas jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) merupakan permainan para pedagang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi menyebutkan bahwa harga daging ayam normalnya berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram.

"Memang ada indikasi harga daging ayam potong di pasar tradisional naik di atas harga normal. Namun penyebab rata-rata karena para pedagang yang memanfaatkan momen menjelang Ramadan ini," kata Ruzuan, Selasa (21/3/2023).

Menurut catatan pihaknya, harga ayam di kandang masih menunjukkan harga normal yaitu sebesar Rp18.500 per kilogram untuk ayam ras (hidup).

Jika harga tersebut dihitung dengan margin pedagang, seharusnya harga daging ayam potong di pasar tradisional hanya berada di angka Rp30.000 atau maksimal Rp32.000 per kilogram.

"Seharusnya memang pedagang tidak boleh memanfaatkan momen seperti ini. Harga harusnya disesuaikan dengan peternak. Ini yang perlu diawasi oleh semua pemda," sambungnya.

Untuk di tingkat peternak atau kandang, Ruzuan menyebut kenaikan harga bisa dipengaruhi oleh unsur pakan ternak yang cukup tinggi, dimana harga jagung saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram.

"Sebenarnya harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional berbeda-beda. Dan fluktuatif. Harga daging ayam potong memang biasa terjadi menjelang momen-momen hari keagamaan, dan kita terus memantau ini," jelas Ruzuan.

Di lain sisi, pedagang ayam potong di Pasar KM 5 Kota Palembang, Risnawati mengungkapkan bahwa harga ayam potong saat ini tercatat Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga ayam tersebut berlangsung secara bertahap yaitu mulai dari hari Jumat sebesar Rp32.000 dan pada hari ini mencapai Rp34.000 per kilogram.

“Momen puasa dan Idulfitri memang bisa saja harga makin melejit,” ungkap Risnawati.

Selain harga daging ayam potong, harga daging sapi juga sudah menunjukkan kenaikan menjadi Rp150.000 per kilogram, yang kemudian diikuti juga harga ikan tongkol Rp28.000 per kilogram, ikan bandeng Rp26.000 per kilogram dan ikan kembung Rp32.000 per kilogram. (K64)

