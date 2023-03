Harga TBS Sawit Sumsel Tembus Rp2.500 per Kilogram

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren kenaikan hingga periode I Bulan Maret tahun 2023.

Diketahui pada periode kedua bulan Februari 2023, TBS sawit di Sumsel untuk usia tanam 10-20 tahun dibeli dengan harga R2.429 per kilogram.

Sementara itu, Analis PSP Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Rudi Arpian mengatakan harga TBS sawit periode I bulan Maret ditetapkan sebesar Rp2.589 per kilogram.

“Artinya terdapat kenaikan harga sebesar Rp159,6 per kilogram,” kata Rudi, Kamis (9/3/2023).

Rudi menjelaskan untuk harga Crude Palm Oil (CPO) periode pertama ini yaitu Rp12.202 dengan indeks K 88,81 persen.

Selanjutnya untuk TBS di masing-masing usia tanam sawit diantaranya, usia tiga tahun sebesar Rp2.263 per kilogram, usia empat tahun sebesar Rp2.320 per kilogram, usia lima tahun Rp2.372 per kilogram dan usia enam tahun sebesar Rp2.418 kilogram.

“Usia tanam ketujuh dibeli dengan harga Rp2.460, usia delapan seharga Rp2.498 dan tahun sawit kesembilan dengan harga Rp2.530 per kilogram,” jelasnya. (K64)

