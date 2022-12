Program Bedelau BRK Syariah Berhasil Kumpulkan DPK Rp608 Miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah telah melakukan pengundian pemenang program tabungan BRK Syariah Bedelau Periode II, bertempat di Menara Dang Merdu, Pekanbaru.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah Helwi Yunus mengatakan program Tabungan Bedelau ini telah diluncurkan sejak 1 Oktober 2021 hingga 31 September 2022. Sedangkan, penyegelan kotak undiannya dilakukan pada 13 Desember 2022.

"Selama pelaksanaan program undian ini, penghimpunan tabungan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) telah berhasil mengumpulkan Rp608 miliar. Sementara itu realisasi dana pihak ketiga (DPK) sampai November 2022 sudah sekitar Rp26,98 triliun," ujarnya Rabu (14/12/2022).

Untuk produk tabungan, jumlah DPK yang berhasil dihimpun hingga November 2022 telah mencapai Rp7,131 triliun. Sementara laba BRK Syariah sampai November 2022 tercatat menyentuh angka Rp470,640 miliar.

Kemudian biaya pelaksanaan program undian ini, terutama pengadaan hadiah mencapai Rp5,45 miliar. Sehingga keuntungan yang didapatkan perseroan selama program yaitu Rp21,04 miliar.

Sementara itu, Dirut BRK Syariah Andi Buchari mengatakan undian Tabungan Bedelau periode II ini lebih spesial dari periode pertama, sebab pada periode ini disediakan hadiah super grand prize.

Untuk diketahui, adapun hadiah yang diundi yakni hadiah super grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar 4x4 A/T yang diundi bagu seluruh jaringan kantor BRK Syariah. Untuk 1 poin hadiah super grand prize didapatkan dari saldo rata-rata harian per bulan Rp250 juta.

Kemudian, hadiah grand prize dengan total 20 unit mobil Honda Brio RS M/T. Setiap 1 cabang konsolidasi mengundi 1 unit mobil Honda Brio. 1 poin hadiah grand prize didapatkan dari saldo rata-rata harian per bulan Rp100 juta.

Sedangkan, hadiah non grand prize dengan total sebanyak 630 keping emas logam mulai Antam. 1 cabang konsolidasi mengundi masing-masing 30 keping 1 gram. 1 poin hadiah non grand prize didapatkan dari saldo rata-rata harian per bulan Rp10 juta.

"Program ini merupakan wujud apresiasi dan ucapan terimakasih kami kepada nasabah yang setia kepada BRK Syariah. Ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas maupun simpanan nasabah, sehingga BRK Syariah bisa terus berkembang."

