Visit Beautiful West Sumatra 2023, Jutaan Wisatawan Bakal Datangi Sumbar

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) menargetkan Visit Beautiful West Sumatra 2023 mampu mendatangkan jutaan wisatawan ke Sumbar.

Ketua BPPD Sumbar Sari Lenggogeni mengatakan Visit Beutiful West Sumatra 2023 sudah semakin dekat. Sejauh ini kegiatan persiapan menuju 2023 itu terus dilakukan, seiring promosi pariwisata yang juga turut digencarkan.

"Visit Beutiful West Sumatra 2023 disiapkan untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumbar, setelah melandainya kasus Covid-19. Targetnya tidak hanya wisatawan nusantara, tapi juga wisatawan asing," katanya, ketika dihubungi Bisnis di Padang, Jumat (9/9/2022).

Sari menjelaskan di BPPD tidak hanya tergabung orang-orang yang dari akademisi saja, tapi juga Asita (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), dan unsur-unsur lainnya, yang berperan untuk membantu pemerintah daerah mendongkrak kunjungan wisatawan ke Sumbar.

"Jadi peran kita memang untuk mempromosikan pariwisata Sumbar," tegasnya.

Dikatakannya Visit Beautiful West Sumatra 2023 ini secara konsep merupakan upaya dari Pemprov Sumbar untuk menggairahkan kembali kunjungan wisatawan. Karena semenjak memburuknya pandemi Covid-19, Sumbar sepi kunjungan wisatawan.

Melalui Visit Beautiful West Sumatra 2023 diupayakan pariwisata di Sumbar untuk bangkit dan bergairah kembali. BPPD yang terdiri dari berbagai unsur salau satunya ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies), tiada henti melakukan promosi pariwisata Sumbar.

Dengan adanya upaya promosi yang gencar, maka akan mampu menarik wisatawan untuk datang ke Sumbar, seiring telah melandainya kasus Covid-19.

"Promosinya kita buat sebaik mungkin, ASITA dengan cara foto-foto dan video keindahan wisata di Sumbar yang kini telah banyak berubah dan lebih menawan. Lalu dari Pemprov Sumbar juga demikian, turut melakukan promosi, sehingga benar-benar membuat orang rindu untuk datang ke Sumbar," ujarnya.

Sari menyebutkan Visit Beautiful West Sumatra 2023 ini nantinya juga akan menjadi pendukung berbagai kegiatan di Sumbar, seperti akan ada kegiatan Penas 2023, momen pulang basamo pada Idul Fitri, dan berbagai kegiatan lainnya di tahun 2023 mendatang, akan didukung oleh BPPD.

"Jadi tidak hanya dari ASITA yang akan bawa wisatawan, melalui kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional yang digelar di Sumbar, juga menjadi momentum bangkitnya pariwisata di Ranah Minang," sebut dia.

Dikatakannya menjelang akhir tahun 2022 ini, ASITA akan menggelar kegiatan yang juga berkaitan dengan Visit Beautiful West Sumatra 2023. Intinya kegiatan demi kegiatan akan terus dilakukan, tidak hanya dari BPPD atau Pemprov Sumbar, tapi pihak lainnya.

"Dengan adanya Visit Beautiful West Sumatra 2023, Pemprov Sumbar juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari hotel atau penginapan, hingga objek wisata juga dipersiapkan sebaik mungkin," jelas Sari.

