Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg

Harga TBS sawit Sumut turun Rp13,82/kg akibat penurunan harga CPO global. Harga tertinggi untuk usia 10-20 tahun kini Rp3.620,38/kg.

Bisnis.com, MEDAN – Reli kenaikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) terhenti di akhir bulan Agustus ini, tertinggi mengalami penurunan sebesar Rp13,82 per kilogram (kg) pada Sabtu (30/8/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut, minggu ini harga tertinggi TBS petani mitra Pemprov yakni untuk tanaman usia 10-20 tahun ditetapkan Rp3.620,38 per kg, atau selisih turun sebanyak Rp13,82 per kg dari minggu sebelumnya yang sebesar Rp3.634,21.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) di pasar global.

“Ada penurunan untuk harga CPO acuan. Saat ini rata-rata harga CPO lokal dan ekspor berkisar Rp14.447 per liter,” kata Dewi, Kamis (28/8/2025).

Diketahui pada minggu lalu harga CPO acuan masih berkisar Rp14.505,13 per liter.

Begitupun dengan harga kernel yang terpantau turun ke level Rp13.488 per kg dari minggu lalu berada di level Rp13.526,31 per kg.

Dikatakan Dewi, pihaknya mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga pasar minyak sawit mentah CPO juga kernel dalam menetapkan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ini.

Penetapan harga komoditas unggulan Sumut itu juga mempertimbangkan faktor ‘K’ atau persentase bagian yang diterima oleh petani, serta kadar rendemen CPO atau persentase minyak sawit mentah yang dihasilkan pabrik dari pengolahan TBS.

Sebagaimana diketahui, tanaman usia 10-20 tahun merupakan TBS dengan kadar rendemen CPO tertinggi, mencapai 22,34% di Sumut.

"Faktor K yang digunakan bulan ini adalah 92,69%, sedangkan kadar rendemen CPO tertinggi ada pada TBS dengan usia tanaman 10-20 tahun yang sebesar 22,34%," terang Dewi.

Dia menekankan, penetapan harga pembelian TBS ini hanya berlaku bagi produksi petani mitra Pemprov Sumut. Harga pembelian TBS dapat berbeda di tiap daerah bergantung pada umur tanaman maupun kadar rendemennya.

"Kami berharap ketentuan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 27 Agustus-2 September 2025:

• Usia 3 tahun = Rp2.802,24,-

* Usia 4 tahun = Rp3.069,98,-

* Usia 5 tahun = Rp3.256,41,-

* Usia 6 tahun = Rp3.348,81,-

* Usia 7 tahun = Rp3.377,46,-

* Usia 8 tahun = Rp3.469,16,-

* Usia 9 tahun = Rp3.533,34,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.620,38,-

* Usia 21 tahun = Rp3.613,51,-

* Usia 22 tahun = Rp3.566,64,-

* Usia 23 tahun = Rp3.566,64,-

* Usia 24 tahun = Rp3.416,66,-

* Usia 25 tahun = Rp3.313,55,-

