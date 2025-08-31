Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg

Harga TBS sawit Sumut turun Rp13,82/kg akibat penurunan harga CPO global. Harga tertinggi untuk usia 10-20 tahun kini Rp3.620,38/kg.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 01:09
Share
Truk menurunkan muatan tandan buah segar dari kebun sawit milik PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)./DSNG
Truk menurunkan muatan tandan buah segar dari kebun sawit milik PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)./DSNG

Bisnis.com, MEDAN – Reli kenaikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) terhenti di akhir bulan Agustus ini, tertinggi mengalami penurunan sebesar Rp13,82 per kilogram (kg) pada Sabtu (30/8/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut, minggu ini harga tertinggi TBS petani mitra Pemprov yakni untuk tanaman usia 10-20 tahun ditetapkan Rp3.620,38 per kg, atau selisih turun sebanyak Rp13,82 per kg dari minggu sebelumnya yang sebesar Rp3.634,21.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) di pasar global.

“Ada penurunan untuk harga CPO acuan. Saat ini rata-rata harga CPO lokal dan ekspor berkisar Rp14.447 per liter,” kata Dewi, Kamis (28/8/2025).

Diketahui pada minggu lalu harga CPO acuan masih berkisar Rp14.505,13 per liter.

Begitupun dengan harga kernel yang terpantau turun ke level Rp13.488 per kg dari minggu lalu berada di level Rp13.526,31 per kg.

Baca Juga

Dikatakan Dewi, pihaknya mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga pasar minyak sawit mentah CPO juga kernel dalam menetapkan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ini.

Penetapan harga komoditas unggulan Sumut itu juga mempertimbangkan faktor ‘K’ atau persentase bagian yang diterima oleh petani, serta kadar rendemen CPO atau persentase minyak sawit mentah yang dihasilkan pabrik dari pengolahan TBS.

Sebagaimana diketahui, tanaman usia 10-20 tahun merupakan TBS dengan kadar rendemen CPO tertinggi, mencapai 22,34% di Sumut.

"Faktor K yang digunakan bulan ini adalah 92,69%, sedangkan kadar rendemen CPO tertinggi ada pada TBS dengan usia tanaman 10-20 tahun yang sebesar 22,34%," terang Dewi.

Dia menekankan, penetapan harga pembelian TBS ini hanya berlaku bagi produksi petani mitra Pemprov Sumut. Harga pembelian TBS dapat berbeda di tiap daerah bergantung pada umur tanaman maupun kadar rendemennya.

"Kami berharap ketentuan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 27 Agustus-2 September 2025:

• Usia 3 tahun = Rp2.802,24,-

* Usia 4 tahun = Rp3.069,98,-

* Usia 5 tahun = Rp3.256,41,-

* Usia 6 tahun = Rp3.348,81,-

* Usia 7 tahun = Rp3.377,46,-

* Usia 8 tahun = Rp3.469,16,-

* Usia 9 tahun = Rp3.533,34,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.620,38,-

* Usia 21 tahun = Rp3.613,51,-

* Usia 22 tahun = Rp3.566,64,-

* Usia 23 tahun = Rp3.566,64,-

* Usia 24 tahun = Rp3.416,66,-

* Usia 25 tahun = Rp3.313,55,-

(240)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
4 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
8 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Ikuti Perintah Prabowo, Satgas PKH Ambil Alih 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Ikuti Perintah Prabowo, Satgas PKH Ambil Alih 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar
Kabar Sumatra
12 jam yang lalu

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya
Kabar Sumatra
17 jam yang lalu

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar
Kabar Sumatra
17 jam yang lalu

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat
Kabar Sumatra
29 Agt 2025 | 21:28 WIB

Demo Jakarta Makan Korban Driver Ojol, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Kecam Aparat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

2

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

3

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar

4

Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengemudi Ojol Minta DPRD Sumut Kawal Kasus Affan, Ini Isi Tuntutan Lengkapnya

2

Program MBG Telah Menjangkau 4.602 Pelajar Diberbagai Desa di Solok Selatan Sumbar

3

Pemulihan Pasar Payakumbuh yang Terbakar Ditaksir Rp8 Miliar

4

Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (30/8) Turun Rp13,82 per Kg