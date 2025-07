Harga Bawang Merah di Palembang Sentuh Rp60.000 per Kg

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga komoditas bawang merah di wilayah Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), mulai menunjukkan adanya gejolak pada pekan ini.

Pedagang di Pasar KM 5 Kota Palembang, Dedi mengatakan bawang merah yang berasal dari Pulau Jawa telah menyentuh harga jual Rp60.000 per kilogram (Kg).

Harga itu mengalami peningkatan dari pekan sebelumnya yang hanya sekitar Rp45.000 sampai Rp50.000 per Kg.

“Iya, kalau yang dari Brebes itu sudah tinggi Rp60.000 per Kg. Mulainya (naik) minggu ini,” katanya kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, kenaikan itu juga terjadi pada beberapa kebutuhan hortikultura lainnya seperti kubis yang sebelumnya hanya Rp8.000 per Kg menjadi Rp12.000 per Kg.

Sedangkan untuk bawang putih masih stabil dengan harga Rp35.000 per Kg. Begitu juga untuk berbagai jenis komoditas cabai.

“Tapi kalau cabai, cabai rawit dan cabai merah itu masih stabil Rp55.000 per Kg dan Rp40.000 per Kg,” imbuhnya.

Kendati mengalami kenaikan, dia mengaku hingga kini belum terjadi kendala dalam ketersediaan pasokan bawang merah untuk di Kota Palembang.

Hal senada diungkapkan Yeni, yang juga pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional tersebut. “Kalau naik itu dari minggu ini, tapi nggak ada masalah di pasokan. Masih aman,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Palembang Elsa Noviani mengatakan kenaikan harga bawang merah memang telah terjadi beberapa hari terakhir.

Menurutnya, penyebab tingginya harga bawang di Palembang ini salah satunya karena stok untuk wilayah Sumatra Selatan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

“Ketersediaan minim karena pasokan dari daerah sentra berkurang. Tapi juga bisa karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga harga tidak stabil,” ujarnya.

Adapun perkembangan harga komoditas lainnya di Kota Palembang diantaranya daging ayam Rp32.000 per Kg, telur ayam Rp27.000 per Kg, beras medium Rp13.500 per Kg, beras premium Rp15.000 per Kg, minyak goreng kemasan Rp19.000 per liter dan minyak goreng curah Rp19.000 per liter.