Pameran Maritim Imox Kembali Digelar di Batam, 80% Peserta dari Luar Negeri

Bisnis.com, BATAM - Pameran maritim dan offshore terbesar di Batam, Indonesia Marine & Offshore Expo (Imox) edisi ke-8 kembali digelar di Hotel Radison Batam Center, 6-8 Agustus 2025.

Imox merupakan acara tahunan yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam bekerja sama dengan PT Fireworks Indonesia.

Group CEO Fireworks Trade Media Group Kenny Yong mengatakan tema dari Imox ke-8 yakni "Indonesia's Maritime Engine: Advancing Shipbuilding & Offshore Excellence from Batam".

"Acara ini menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Kanada, Thailand, India, Korea dan China," katanya saat menggelar konferensi pers di kantor BP Batam, Senin (28/7/2025).

Menurut Kenny, Imox telah berkembang pesat dari sisi jumlah peserta dan pengunjung. Pameran tahun ini, bahkan 80% pesertanya berasal dari mancanegara.

" Pameran tahunan ini diperkirakan akan dihadiri perwakilan dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, Jepang, Taiwan, India, Italia, Jerman dan Amerika. Total sekitar 4.000 pengunjung, " katanya lagi.

Salah satu agenda utama adalah konferensi bertajuk "Empowering Batam as the Shipbuilding & Offshore Nexus of Southeast Asia" yang digelar pada 6 Agustus 2025.

"Konferensi ini akan menghadirkan asosiasi-asosiasi industri terkemuka seperti INSA, ABUPI, INAMPA, dan IPERINDO yang akan membahas peluang dan tantangan pengembangan ekonomi biru di Indonesia, " ungkapnya.

Pada hari berikutnya, 7 Agustus 2025, akan digelar Indonesia Maritime Technology Seminar & Workshop yang menghadirkan presentasi dari berbagai perusahaan ternama seperti Pertamina Maritime Training Center, Roxtec Singapore Pte Ltd, dan PT Han Indo Millennium.

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.30 WIB dan dilanjutkan dengan sesi Asia Connect 2025 Conference pukul 14.00–17.00 WIB di Lantai G, hasil kolaborasi dengan Kadin Indonesia.

Adapun pada hari terakhir, 8 Agustus, seluruh kegiatan akan difokuskan pada tur pameran. Peserta dan pengunjung akan memiliki waktu seharian penuh untuk melakukan networking, menjelajahi teknologi terbaru, serta berdiskusi bisnis di area pameran.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan Batam saat ini jadi pusat kegiatan offshore dan pembuatan kapal.

"Ini jadi kesempatan untuk mempromosikan Batam, yang sudah banyak mengalami peningkatan dari sisi infrastruktur dan hub logistik, " ujarnya.

Sebagai contoh, Pelabuhan Batu Ampar saat ini sudah memiliki lima direct call atau pelayaran langsung dari Batam menuju China dan Myanmar.

Begitu juga dengan Bandara Hang Nadim, yang terus membuka rute internasional seperti ke Korea Selatan dan Malaysia. (239)