Batam Perkuat Hubungan Kerja Sama dengan Investor dari Bremen Jerman

Bisnis.com, BATAM - Batam semakin memperkuat hubungan bilateral dengan Jerman. Dalam acara Networking Dinner di Harbour Bay Batam, Kamis (7/5/2025), delegasi Kementerian dan Pengusaha Jerman berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan kota berstatus Free Trade Zone (FTZ) tersebut.

"Kami datang membawa pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Bremen, sejumlah perusahaan terkemuka dari Bremen, Hamburg dan Oldenburg di Jerman," kata Senator for Economic Affairs, Ports and Transformation of the Free Hanseatic City of Bremen Kristina Vogt.

Menurut Kristina, ia ke Batam bertujuan untuk lebih mengenal keunggulan Batam, serta mendapat update mengenai potensi kerja sama investasi di berbagai sektor yang ada di kedua negara, baik Batam di Indonesia maupun Jerman.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam Ariastuty Sirait mengatakan pihaknya melihat peluang peningkatan investasi Jerman di Batam.

"Pertemuan ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai cerminan dari hubungan yang sudah lama antara Indonesia dan Jerman tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam membangun hubungan kerja sama antara Batam dan Bremen yang lebih kuat," katanya.

Pihaknya mengaku optimis dari kunjungan ini akan meningkatkan ketertarikan Jerman khususnya pelaku usaha dari Bremen, yang merupakan salah satu negara bagian dengan perkembangan industri dan pelabuhan yang terkemuka di Eropa untuk membangun ekonomi yang inklusif.

"BP Batam menyambut dengan baik untuk kolaborasi di masa yang akan datang," ujarnya.

Berdasarkan data dari BP Batam, realisasi investasi Jerman sepanjang tahun 2024 mencapai US$3,1 juta dari 124 proyek. (239)