Harga Ayam dan Cabai di Palembang Mulai Bergejolak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG -- Dua komoditas volatile food di Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) mulai menunjukkan adanya gejolak harga dibanding beberapa waktu sebelumnya.

Komoditas yang mengalami kenaikan yakni daging ayam dari sebelumnya berkisar Rp30.000- Rp34.000 per kilogram (Kg) menjadi Rp36.000 per Kg

Kemudian yang kedua yakni cabai dari yang sebelumnya hanya Rp28.000 per Kg menjadi Rp32.000 per Kg.

"Pertama kita cek harga, ada kenaikan harga ayam dan juga cabai," ungkap Penjabat Walikota Palembang, A Damenta, Selasa (22/10/2024).

Namun demikian untuk harga beberapa kebutuhan pokok lainnya terpantau masih stabil.

Seperti beras medium Rp13.000 per Kg, beras premium Rp15.000 per Kg, minyak goreng kemasan Rp18.000 per Kg, daging sapi Rp140.000 per Kg.

Lalu bawang merah Rp28.000 per Kg, bawang putih Rp37.000 per Kg dan telur ayam Rp25.000 per Kg.

Selain meninjau harga, Pemerintah Kota Palembang juga menyoroti kondisi Pasar Lemabang yang berada di Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

Menurut Damenta, posisi para pedagang di salah satu pasar tradisional itu kurang tertib dan mengkhawatirkan.

"Kita lihat antara orang parkir dan orang yang jualan kita tidak tau. Parkir ini akan kita kembalikan fungsinya sesuai aspek tata ruang bahwa nanti Dishub akan menyerahkan kembali asetnya dan kita akan data lalu serahkan ke PD Pasar," kata dia.

Untuk itu pihaknya juga mengimbau para pedagang agar mengikuti aturan pemerindah daerah sehingga ketertiban terealisasi dengan baik.

Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan yang diberikan.

Akan tetapi untuk melaksanakan rencana itu, kata dia, terlebih dulu akan dilakukan tahapan sosialisasi kepada para pedagang.

"Setelah sosialisasi, kita siapkan tempat. Ketika tempat siap seluruh serah terima lapangan selesai baru kita alihkan ke lapangan parkir," tegasnya.