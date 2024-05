Stok LPG dan BBM di Sumbagsel Dipastikan Aman Selama Long Weekend

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Jelang libur panjang momentum cuti bersama Hari Raya Waisak pada 23-26 Mei 2024, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan ketersediaan pasokan LPG dan BBM dalam kondisi aman dan distribusi lancar.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan pihaknya telah menyediakan pasokan yang cukup dalam rangka mengantisipasi kebutuhan energi akibat meningkatnya mobilitas dalam liburan panjang selama empat hari.

"Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM, LPG, dan aman selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Waisak," ujar Nikho.

Dia menjelaskan dari catatan Pertamina rata-rata harian konsumsi BBM jenis gasoline (Bensin) di wilayah Sumatra Selatan sekitar 2.630 kilo liter per hari, dan untuk BBM jenis gasoil (solar) sekitar 1.819 kilo liter per hari. Sedangkan untuk LPG sekitar 761 metrik ton per hari.

Nikho menegaskan bahwa perseroan terus memastikan sarana dan fasilitas Fuel Terminal (FT), Integrated Terminal (IT), dan depot LPG beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi di masyarakat.

Pertamina juga mengantisipasi adanya peningkatan aktivitas konsumen rumah tangga dalam menyediakan makanan untuk keluarga selama cuti bersama.

“Agar kebutuhan energi tetap terpenuhi dan masyarakat tetap nyaman menikmati liburan panjang, Pertamina akan terus memantau adanya kenaikan permintaan LPG dan akan menyiapkan penambahan pasokan secara fakultatif bila diperlukan,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengimbau masyarakat yang secara ekonomi terkategori mampu dapat menggunakan LPG nonsubsidi dengan varian Bright Gas.

“Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina yang terjamin harga dan kualitasnya, serta tidak membeli LPG 3 Kg di pengecer atau warung,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Nonsubsidi seperti Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg bagi masyarakat mampu dan pelaku usaha non mikro.

Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan informasi tentang produk, layanan termasuk layanan pesan antar atau ingin menyampaikan kritik dan saran dapat menghubungi Pertamina Call Center135.

