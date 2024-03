Grandhika Hotel Medan Sajikan Puluhan Kuliner Ikonik Nusantara Selama Ramadan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN - Grandhika Hotel Medan sajikan lebih dari 30 kuliner nusantara yang unik dan ikonik selama Ramadan 2024.

Hotel bintang empat yang dikelola Hotel Grandhika Indonesia ini mencoba menghidupkan kembali cita rasa khas daerah dari Sabang sampai Merauke di lidah tamu serta pengunjung dengan hadirkan "Harmoni Ramadan".

Pamadi Wira Pamungkas, Executive Chef Grandhika Hotel Medan mengatakan, jajarannya menyajikan lebih dari 30 menu khas daerah dengan variasi berbeda setiap harinya untuk berbuka tamu dan pengunjung.

Selain untuk memperkenalkan ragam kuliner nusantara yang menggugah selera, Harmoni Ramadan bertajuk 'All you can eat dengan nikmatnya nuansa nusantara dalam keserasian rasa dan kebersamaan' ini disebut Wira menjadi ajang melestarikan sajian dan cita rasa nusantara nan unik lagi khas.

"Ada 8 cycle menu yang kami sajikan sepanjang bufet Ramadan tahun ini. Mulai dari Papua sampai Maluku di cycle pertama, lalu ada kuliner khas Daerah Istimewa Yogyakarta di cycle kedua. Ada juga nanti kuliner khas Jawa-Madura, Kalimantan, Sulawesi, Medan-Aceh, serta Sumatra Selatan-Sumatra Barat," ujar Wira di Medan, hari ini.

Wira mengatakan kekayaan budaya termasuk kuliner Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis yang terpisah dalam gugusan pulau-pulau.

Setiap daerah, lanjutnya, memiliki sajian dan keunikan tersendiri kendati kerap berakar dari satu menu yang sama. Misalnya, bubur pedas atau Bubbor Paddas khas Kalimantan yang bakal disajikan Grandhika Hotel Medan sebagai salah satu menu utama berbuka puasa kali ini.

"Bubur pedas sebenarnya kuliner khas Melayu Sambas yang berisi berbagai macam sayur. Makanya mirip dengan bubur pedas yang disajikan Mesjid Raya Medan setiap Ramadan. Meski mirip tapi tak persis sama. Salah satunya karena bubur pedas Kalimantan ada campuran sayur yang hanya ditemukan di daerah itu sehingga cita rasanya jelas berbeda," beber Wira.

Wira membeberkan beberapa hidangan utama ikonik nusantara yang akan memanjakan lidah tamu dan pengunjung saat berbuka di Grandhika Hotel Medan. Antara lain papeda kuah kuning khas Maluku, nasi subut dari Kalimantan, gudeg khas Daerah Istimewa Yogyakarta, ikan asam pedas (asam padeh) dari Sumatra Barat, serta puluhan kue lokal yang tidak kalah nikmat seperti klapertar.

"Sebenarnya masih banyak hidangan nusantara yang perlu dikaji dan disajikan. Ini kami mengambil beberapa menu ikonik saja. Semoga ke depan kita lebih pede dengan sajian asli kita yang sebagian sudah diakui dunia ini," ujar Wira.

Director of Sales and Marketing Grandhika Hotel Medan Richa Ariesandi mengatakan, bufet Ramadan mulai dari takjil hingga hidangan penutup itu dapat dinikmati tamu dan pengunjung mulai tanggal 12 Maret-09 April 2024 dengan harga Rp165 ribu per orang. Pembelian 10 paket berhak mendapatkan 1 paket Harmoni Ramadan gratis.

Tidak hanya itu, pengunjung yang memesan paket Ramadan di tanggal 15-17 Maret 2024 disebut Rika juga akan mendapat penawaran menarik, yakni bisa menikmati menu all you can eat tersebut mulai dari Rp138 ribu per orang.

"Ramadan, selain momen meningkatkan ketakwaan, juga jadi ajang berkumpul bersama teman dan keluarga terutama saat berbuka puasa, mencoba aneka ragam kuliner bersama-sama. Kami ingin melengkapi momen itu dengan menyajikan cita rasa nusantara yang menggugah selera atau mungkin membangkitkan nostalgia," kata Richa. (K68)

