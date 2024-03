Jelang Ramadan, Harga Daging Ayam di Palembang Capai Rp40.000 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Komoditas daging ayam ras di Palembang, Sumatra Selatan, menunjukkan gejolak harga jelang memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadan 1445 hijriah.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Pasar Tradisional KM 5 Kota Palembang, harga daging ayam ras mencapai kisaran Rp39.000-Rp40.000 per kilogram.

Neni, salah satu penjual daging ayam mengatakan kenaikan harga telah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

“Iya (naik), sudah dua atau tiga hari ini. Sebelumnya hanya kisaran Rp33.000 per kilogram sampai Rp35.000 per kilogram,” katanya, Jumat (8/3/2024).

Dia juga mengakui belum ada peningkatan permintaan dari para pembeli. Bahkan, hari ini pembelian daging ayam masih terpantau sepi.

Senada, penjual telur ayam di Pasar KM 5 Kota Palembang Zuariah mengatakan harga telur ayam mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir.

Menurutnya, harga ayam mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Atau dari yang biasanya dijual seharga Rp23.000-Rp24.000 per kilogram menjadi Rp29.000 per kilogram.

“Sudah semingguan naik, tapi kalau Rp29.000 per kilogram baru dua hari ini,” ujarnya.

Kendati demikian, dia mengakui tidak ada permasalahan terkait supply telur ayam dan ketersediaan pasokan masih cukup melimpah.

“Banyak untuk pasokan, tidak adalah masalah,” tegasnya.

Sementara itu, untuk perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok berdasarkan pantau Dinas Perdagangan Kota Palembang meliput beras medium Rp13.000 per kilogram, beras premium Rp15.000 per kilogram, gula pasir curah dan kemasan Rp17.000-Rp18.000 per kilogram.

Kemudian minyak goreng curah dan kemasan Rp17.000 per liter, daging sapi Rp150.000 per kilogram, bawang merah Rp38.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram dan cabai diantaranya cabai merah keriting Rp80.000 per kilogram, cabai rawit dan cabai burung Rp100 ribu per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel