Resmi Lantik Pj Bupati OKI, Pj Gubernur Ingatkan Penanganan Karhutla Hingga Inflasi

Bisnis.com, PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Agus Fatoni secara resmi melantik Asmar Wijaya sebagai Pj Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggantikan pejabat definitif Dja’far Shodiq.

Asmar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten OKI diharapkan dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan dan mengatasi persoalan yang ada.

Fatoni menjelaskan OKI merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Namun, Bumi Bende Seguguk itu juga tercatat sebagai daerah dengan potensi kebakaran hutan dan lahan yang tinggi di Sumsel.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada penjabat bupati baru untuk dapat mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sedini mungkin.

“Selain posisi strategis dan potensi besar OKI menjadi potensi tertinggi terjadi karhutla dengan luasan lahan gambut yang dimiliki. Akhir tahun lalu, OKI menjadi daerah dengan titik api terbanyak,” jelasnya saat pelantikan di Griya Agung, Palembang, Senin (15/1/2024).

Agus menambahkan, keberhasilan penangan karhutla dapat ditandai dengan dua hal. Pertama, dari berkurangnya jumlah titik api dibanding tahun sebelumnya dan kedua menyangkut langkah pemadaman api yang sudah dilakukan.

Selain itu, imbuhnya, OKI juga patut bergerak serius dalam penanganan beberapa persoalan lain diantaranya menjaga laju inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting. Upaya yang dilakukan harus secara berkesinambungan, terukur dan secara bersama-sama.

“Kita sudah terbukti berhasil menjaga inflasi, dan diharapkan juga (penanganan) kemiskinan ekstrem dan stunting. Jadi nanti harus benar-benar dilakukan pendataan yang detail, by name by addres,” tegasnya.

Di lain sisi, Penjabat Bupati OKI Asmar Wijaya akan menyikapi apa yang telah diinstruksikan mulai dari penanganan karhutla, kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Artinya paling tidak mulai sekarang akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelasnya.

