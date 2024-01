Bandara SSK II Pekanbaru Targetkan Layani 3 Juta Penumpang di 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Angkasa Pura II (Persero) menyampaikan bahwa sebanyak 2.753.928 penumpang telah menggunakan layanan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sepanjang 2023. Jumlah itu tumbuh 13,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Executive General Manager Bandara SSK II Pekanbaru Radityo Ari Purwoko menyebutkan capaian itu terdiri dari 2.413.733 penumpang domestik dan 340.195 penumpang internasional.

"Sementara itu, jumlah pergerakan pesawat mencapai 23.156 penerbangan datang dan berangkat, menandakan pertumbuhan sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2022, yang terdiri dari 19.960 penerbangan domestik dan 3.196 penerbangan internasional," ujar Radityo pada Senin (1/1/2024).

Dia mengakui pencapaian pada 2023 dipengaruhi oleh kegiatan angkutan Natal dan Tahun Baru. Posko Nataru yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023 berhasil mencatat jumlah angka penumpang mencapai 123.070 orang, meningkat 16% dari rata-rata harian, dan tercapai 909 penerbangan, atau meningkat 3% dari rata-rata harian 2023.

Menurutnya pada 2024 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bandara SSK II sebagai salah satu gate international di Sumatera. Pihaknya menargetkan jumlah penumpang yang dilayani akan mencapai angka 3 juta.

Dia menambahkan Bandara SSK II telah mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan jumlah penumpang pada 2024. Hal ini termasuk melakukan one on one meeting dengan maskapai, mengadakan Focus Grup Discussion dengan stakeholder pariwisata dan perekonomian, serta menggelar coffee morning dengan kelompok masyarakat di Jawa, Bali, dan Kalimantan.

"Upaya ini bertujuan untuk membuka kembali rute-rute penerbangan sebelum pandemi Covid-19, seperti Surabaya, Bandung/Majalengka, Palembang, dan Jambi, serta merintis rute baru seperti Malang, Bali, dan Pontianak dari Bandara SSK II," ujarnya.

Dia berharap, kolaborasi dan sinergi antara pemangku kebijakan baik nasional maupun internasional dapat membantu Bandara SSK II mencapai target 3 juta penumpang pada 2024. Dengan pencapaian tersebut, Bandara SSK II diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Riau dan menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Sumatra.

