Tak Ada Duit, Rubicon dan Lexus Digadai ke Pegadaian Medan

Bisnis.com, MEDAN – PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) I Medan mencatat sejumlah mobil mewah masuk dalam list barang yang digadai.

Kepala Departemen Business Support PT Pegadaian Kanwil I Medan Andya Fauzi mengungkapkan mobil-mobil mewah tersebut digadai pemiliknya lantaran butuh pendanaan cepat untuk proyek.

“Sejauh ini mobil mewah yang masuk ke catatan gadai di Pegadaian se Sumbagut ada merek Rubicon, Lexus, juga Alphard. Baru-baru ini juga masuk lagi 2 Lexus dari Banda Aceh. Kebutuhannya rata-rata untuk membiayai proyek,” terang Fauzi kepada Bisnis, hari ini.

Dikatakan Fauzi, aset-aset berharga seperti emas, kendaraan bahkan efek memang kerap digadai pemiliknya ke Pegadaian lantaran kebutuhan dana yang cukup mendesak. Misalnya untuk membiayai proyek.

Sebagaimana diketahui, ketersediaan dana adalah satu indikator penentu keberlanjutan suatu proyek. Proses gadai yang rumit kerap jadi alasan masyarakat enggan datang ke bank dan memilih perusahaan-perusahaan pembiayaan lain yang menawarkan beragam kemudahan. Salah satunya ialah mengajukan pinjaman dengan sistem gadai di Pegadaian.

Fauzi mengatakan, saat ini PT Pegadaian Kanwil I menampung sekitar 300 unit mobil dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp25 miliar.

Di antara ratusan unit kendaraan yang berjejer di Pegadaian tersebut, ada sederet mobil mewah yang turut kena gadai pemilik yang butuh dana segar.

“Kebutuhannya bukan untuk konsumsi, ya, lebih untuk pendanaan proyek yang memang sudah jelas akan kembali uangnya. Setiap mobil yang digadai itu tenornya maksimal 4 bulan,” terang Fauzi.

Deputi Operasional Pegadaian Sumbagut Basuki Tri Andayani mengatakan sebagai pemain lama dan utama dalam sistem gadai, Pegadaian telah melakukan serangkaian transformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendanaan yang semakin dinamis.

“Tren sekarang, masyarakat ingin transaksi yang mudah, cepat, dan bisa dilakukan dari mana saja. Kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu, salah satunya dengan meluncurkan Pegadaian digital, di mana transaksi gadai pun bisa dilakukan melalui aplikasi ponsel,” kata Basuki.

Dilansir dari laman resmi Pegadaian, beberapa jenis produk pinjaman gadai yang bisa diambil di Pegadaian antara lain Gadai Emas, Non Emas, Kendaraan, Efek, hingga gadai tabungan maupun angsuran emas.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengajukan pinjaman non gadai seperti pinjaman usaha, pinjaman cicil kendaraan, hingga KUR Syariah.

Basuki mengatakan, Pegadaian juga memiliki produk layanan jasa seperti jasa pembayaran online, jasa sertifikasi, serta jasa penitipan barang atau aset seperti perhiasan, surat berharga maupun kendaraan bermotor.

“Untuk penitipan aset kendaraan, misalnya saat hari raya. Bagi yang punya beberapa kendaraan tentu ada kekhawatiran meninggalkan kendaraan di rumah saat mudik. Nah, seringnya mereka ini menitipkan kendaraannya itu di Pegadaian karena lebih aman,” terangnya.

Senada dengan Basuki Fauzi melanjutkan, jasa penitipan barang di Pegadaian ini tentu memiliki beberapa kelebihan. Selain biaya jasa yang lebih terjangkau yakni mulai Rp15.000 per 10 hari untuk kendaraan bermotor atau mulai dari Rp20.000 per 100 gram per bulan untuk perhiasan, proses mengurus penitipan aset di Pegadaian ini juga mudah.

Keuntungan lain, kata Fauzi, jika kemudian orang yang menitipkan barang ini butuh dana dan mengajukan pinjaman di Pegadaian, prosesnya akan berjalan lebih mudah dan cepat. (K68)

