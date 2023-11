Sukses Kembangkan PURI, Kini Hadirkan Proyek Antapura dan The Mix

PT Puri Global Sukses,Tbk ,pemegang saham pengendali di perusahaan properti itu kembali menghadirkan proyek terbaru dengan dua jenama yaitu Antapura dan The Mix

Bisnis.com, Batam - Setelah sukses dengan berbagai proyek propertinya di PT Puri Global Sukses, Tbk (PURI), pemegang saham pengendali di perusahaan properti itu kembali menghadirkan proyek terbaru dengan dua jenama yaitu Antapura melalui PT Yetosa Pratama Sukses dan The Mix lewat PT MIG Putra Indonesia, sebagai hunian ternyaman dan investasi yang menjanjikan di Batam.



Pengembang kedua proyek ini, Eko Saputro Wijaya yang juga Dirut PURI dan rekan-rekan lainnya menyatakan proyek ini terletak di wilayah strategis, keduanya menawarkan konsep terintegrasi yang unik dan fasilitas bintang lima.



"Proyek pertama yang kami tawarkan adalah proyek mewah 5 in 1, The Mix yang terintegrasi di atas tanah seluas 20.000 meter persegi, mencakup Komersial, SOHO, Apartemen, Hiburan, dan Hotel," ungkapnya Rabu (22/11/2023).



Dia mengakui proyek ini terletak di Kota Zona Perdagangan Bebas Indonesia, Batam, dan proyek ini menjadi landmark dengan Hak Jalan 35m, pendekatan feng-shui yang baik menghadap ke laut, dan dekat dengan stasiun LRT dan terminal feri internasional.



Dengan tiga tower eksklusif, The Mix menjadi pionir konsep di Batam, menetapkan standar baru untuk kombinasi pengembangan yang sempurna. Sejumlah tipe yang disiapkan yakni Magnificent Height, tower tertinggi dengan 32 lantai, menawarkan apartemen kelas atas dengan fasilitas hotel bintang empat.

Lalu Iconic View, Tower tengah berfungsi sebagai hotel mewah 22 lantai dengan fasilitas lengkap, dikelola oleh jaringan hotel internasional. Xavier Breeze, pengembangan pertama, menawarkan hunian premium dengan pilihan pemandangan indah, berintegrasi dengan Xavier Commercial Center, Xavier Loft, dan Xavier Homes.



Selanjutnya Xavier Loft (Mix Office Residence), menawarkan gaya hidup baru dengan konsep "Be zero distance between home & office" memungkinkan penghuni untuk bekerja dan beristirahat dalam satu ruang. Dilengkapi dengan fasilitas 5C terbaik: Create, Connect, Collaborate, Community, dan Customize.



Terakhir yakni Rumah Xavier yang menjadi bagian dari The Mix, menawarkan apartemen mewah dan berkualitas dengan beragam pilihan unit tipe 1 kamar tidur yang terjangkau.



Proyek strategis kedua yang disiapkan yaitu Antapura, yang punya julukan Surga Resort Mewah full of luxury. Dia menyebutkan resort mewah full of luxury ini berlokasi di daerah Nongsa Batam, ini menawarkan 7 pengembangan terintegrasi di atas lahan seluas 24 hektar.



"Dengan lokasi ideal, dekat dengan terminal feri internasional dan bandara internasional, Antapura menyajikan pengalaman liburan yang menyatu dengan alam. Dikembangkan oleh Puri Group, Antapura menawarkan properti eksklusif, termasuk Villa Eksklusif yang baru diluncurkan di Shanghai, China," ungkapnya



Sejumlah keunggulan proyek ini diantaranya adalah proyek eksklusif ini terbatas hanya sebanyak 86 unit, menawarkan pengalaman liburan yang memanjakan. Dengan konsep terasering, setiap unit menikmati pemandangan indah, dengan pilihan tata letak 1 atau 2 kamar tidur. Konsep dan desain yang terinspirasi oleh gaya Bali modern memberikan sentuhan tropis dan tradisional Asia modern.



Kemudian dengan layanan dan fasilitas Resort mewah full of luxury , Antapura memberikan fasilitas resort Mewah full of luxury , seperti pramutamu 24/7, Antapura Clubhouse, spa, lapangan golf, dan kolam renang tanpa batas. Layanan unggulan dan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tamu yang mencari gaya hidup santai.



"Dengan pengembang yang berpengalaman di Puri Group, The Mix dan Antapura menawarkan peluang investasi yang menarik dan pengalaman hidup yang luar biasa di pulau Batam yang sedang berkembang pesat," pungkasnya.

